¡Histórico! Donovan Carrillo califica a la final en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: “Los sueños se hacen realidad”

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo brilla en su debut de Milano Cortina 2026 | Foto: Reuters

Donovan Carrillo debutó este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el programa corto varonil con una rutina al ritmo de “Hip Hip Chin Chin“, y calificó al programa libre que tendrá lugar este viernes. Al final de su participación, el patinador sonrió a la cámara y expresó conmovido: “Los sueños se hacen realidad“.

La rutina del mexicano le valió un total de 75.56 puntos. Donovan Carrillo logró meterse entre los mejores 24 patinadores del día y podrá competir por las medallas. La final del patinaje varonil, así como el resto de la actividad de Milano Cortina 2026, se puede seguir a través de Claro Sports.

Vestido de negro con lentejuelas azules, Carrillo sólo titubeó una vez mientras ejecutó su espectacular rutina al ritmo de “Hip Hip Chin Chin“, del grupo alemán de nu-jazz Club des Belugas.

Así fue el debut de Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026

Desde antes de que Donovan Carrillo saliera a la pista de hielo, los gritos de “¡México! ¡México!” se hicieron presentes, augurando el debut esperado en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

A las 12:03 horas (tiempo del Centro de México), el oriundo de Zapopan, Jalisco, saltó a la pista con su habitual sonrisa, movimientos seguros y un atuendo negro semitransparente lleno de brillos.

Imagen: AFP

“Hip Hip Chin Chin” sonó en el Milano Ice Skating Arena y la elegante coreografía del mexicano comenzó a robarse las miradas del público que recién venía de una divertida coreografía de España al ritmo de los Minions.

Evocando los ritmos latinos, comenzó con dos saltos ejecutados a la perfección, aunque tuvo un ligero titubeo en el tercero; sin embargo, el tapatío se repuso y terminó su primera rutina de Milano Cortina 2026 sin equivocaciones.

Al final de su ejecución, el jalisciense sintió los gritos del público y miró directamente a la cámara para decir: “Esto es por México. Los sueños se hacen realidad“.

Imagen: AFP

Mientras esperaba sus resultados, mandó besos al público después de competir en el programa corto individual masculino de patinaje artístico.

La coreografía que se robó los reflectores este martes fue desarrollada junto a Romain Haguenauer, así como los legendarios Tessa Virtue y Scott Moir.

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en su debut de Milano Cortina 2026?

El programa abrió con una combinación de salchow cuádruple y triple toe loop. Más adelante intentó el triple axel, elemento en el que resbaló y apoyó las manos en el hielo, lo que derivó en una evaluación de under-rotated y la deducción correspondiente, según Claro Sports.

Imagen: AFP

El resto de la rutina incluyó fly camel spin, triple lutz, change foot sit spin, secuencia de pasos y un cierre con combinación de spins sin deducciones, bien valorado por los jueces, de acuerdo con la crónica del medio deportivo mexicano.

La hoja de calificaciones reflejó 39.71 puntos en elementos técnicos y 36.85 en componentes, para un total de 75.56, marca que lo colocó tercero de forma provisional, a la espera de confirmar su lugar en el programa libre quedando entre los 24 mejores puntajes.

Foto: AFP

¿Qué sigue para Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?

Donovan Carrillo se ganó el derecho de participar en el programa largo, prueba definitiva que tendrá lugar el viernes 13 de febrero para el programa libre.

Fecha y hora del programa libre ¿Cuándo? Viernes 13 de febrero de 2026

Viernes 13 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 12:00 horas – tiempo del Centro de México (19:00 horas, tiempo local)

12:00 horas – tiempo del Centro de México (19:00 horas, tiempo local) ¿En dónde? Milano Ice Skating Arena

Milano Ice Skating Arena ¿Dónde verlo? Claro Sports Antes de que terminara el programa corto, el mexicano pudo saber que tendrá participación en el programa libre de Milano Cortina 2026.

¿Quién es Donovan Carrillo?

Donovan Daniel Carrillo Suazo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, desde temprana edad encontró en el patinaje artístico una vocación que lo llevó a competir fuera del país, ante la falta de infraestructura especializada en México.

A lo largo de su carrera ha sido múltiple campeón nacional, lo que le permitió representar al país en competencias internacionales avaladas por la International Skating Union (ISU).

El sitio oficial Olympics.com destaca a Carrillo como un atleta que ha construido su camino “a su manera”, abriéndose paso en el circuito internacional con programas que combinan dificultad técnica y una fuerte identidad artística, elemento que se ha convertido en uno de sus sellos personales sobre el hielo.

El gran salto mediático y deportivo de Donovan Carrillo llegó en losJuegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, donde hizo historia al convertirse en el primer patinador artístico mexicano en avanzar al programa libre en más de 30 años.

En aquella edición, Carrillo terminó en la posición 22 general, el mejor resultado para México en patinaje artístico individual masculino en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Su participación fue un momento clave para el deporte mexicano, no solo por el resultado, sino por el impacto que generó en la visibilidad del patinaje artístico dentro del país y en América Latina.

Tras Beijing 2022, Carrillo continuó activo en campeonatos mundiales y competencias oficiales de la ISU, manteniendo su presencia en el alto rendimiento durante todo el ciclo olímpico. Su constancia y resultados le permitieron asegurar nuevamente una plaza olímpica, confirmando su participación en Milano Cortina 2026.

Carrillo ha enfocado esta etapa de su carrera en la estabilidad competitiva y en la construcción de programas que reflejen madurez deportiva, con la experiencia de haber competido ya en unos Juegos Olímpicos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.