Patinador español sorprende en los Juegos Olímpicos de Invierno con una rutina inspirada en los Minions

GENERANDO AUDIO...

Tomas Llorenc Guarino Sabate sorprende con su rutina. Foto: AFP

El patinador español Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté protagonizó uno de los momentos más singulares y comentados de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, no por una medalla ni por una caída espectacular, sino por una decisión artística que rompió con lo tradicional en el patinaje artístico al presentarse con música inspirada en los Minions durante su rutina competitiva.

Guarino Sabaté, de 26 años, es un patinador artístico nacido en Cataluña y seis veces campeón nacional de España que clasificó para estos Juegos Olímpicos en la prueba individual masculina.

A lo largo de la temporada 2025-2026, se ganó la atención del público por su particular programa corto, una coreografía divertida acompañada de un medley musical basado en la franquicia cinematográfica “Mi Villano Favorito” y los Minions, en la que incluso compite vestido con camiseta amarilla y overol azul, colores icónicos de los personajes.

La historia de esta rutina olímpica no fue sencilla, aunque Guarino Sabaté había utilizado esta música durante toda la temporada, incluyendo eventos internacionales como los Campeonatos de Europa y la había inscrito con anticipación a través del sistema de clearance de la International Skating Union (ISU), días antes de los Juegos recibió la noticia de que no podría usarla por problemas de derechos de autor.

Foto: AFP

Universal Pictures, propietaria de los derechos de las bandas sonoras de los Minions, aún no había otorgado la licencia necesaria para su uso en la pista olímpica.

Para el patinador, fue un golpe inesperado: “Esta temporada he competido con mi programa de los Minions para llevar alegría y un estilo juguetón al hielo, cumpliendo con todos los elementos requeridos”, dijo en redes sociales tras la notificación inicial. Sabaté explicó que había seguido todos los pasos del proceso establecido por la ISU, pero que, a pesar de ello, le dijeron que no estaba autorizado a usar ese programa en competición olímpica.

Este giro generó una fuerte reacción en redes sociales y en la comunidad del patinaje. Muchos aficionados expresaron su apoyo y sorpresa por el revés, recordando que el uso de música con derechos de autor es algo habitual en el patinaje artístico y que otros atletas también deben gestionar permisos similares.

Apenas unas horas después del impacto inicial, tras una oleada de apoyo de fans y cobertura mediática, Universal Studios reconsideró su decisión y finalmente concedió los permisos para que Guarino Sabaté pudiera utilizar la música en su rutina en los Juegos Olímpicos.

El atleta agradeció públicamente a quienes compartieron y apoyaron su causa, destacando que el respaldo de la comunidad fue clave para lograrlo.

Foto: AFP

La aprobación final incluyó las cuatro piezas musicales que conforman su medley inspirado en los Minions, lo que permitió que su programa se mantuviera tal y como lo había preparado durante toda la temporada.

En una publicación en Instagram, Guarino Sabaté celebró haber conseguido las licencias necesarias y compartió su emoción por poder llevar a la pista olímpica una presentación que mezcla técnica deportiva con entretenimiento popular.

La rutina del patinador español captó la atención de espectadores de todo el mundo no solo por la originalidad de usar fragmentos musicales asociados a una franquicia de cine animado en un deporte tradicionalmente asociado con piezas clásicas o instrumentales más serias, sino porque su estilo representó una invitación a romper moldes y explorar otras formas de expresión dentro del patinaje artístico.

Aunque Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté no era uno de los favoritos para subir al podio en la competencia masculina, su presentación con música de los Minions se convirtió en uno de los momentos más comentados de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Más allá de los resultados, su actuación demostró que el patinaje artístico puede ser un espacio donde la creatividad y el humor también tienen un lugar digno junto a la técnica y la competencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.