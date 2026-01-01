GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum envió mensaje de Año Nuevo 2026. Foto: Captura

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este 31 de diciembre de 2025 un mensaje de Año Nuevo dirigido a las familias mexicanas que viven en el país y a los connacionales en Estados Unidos y otras partes del mundo, en el que deseó salud, bienestar y amor, además de reiterar su compromiso de gobernar en beneficio de todas y todos los mexicanos.

En su mensaje, difundido en el último día del año, la mandataria llamó a que estas fechas sean un momento de reflexión y cercanía con la familia, previo al inicio de 2026.

Mensaje de Año Nuevo de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum destacó que el cierre del año es un espacio para hacer un balance de lo vivido y expresar buenos deseos para el ciclo que comienza. En ese contexto, expresó sus mejores deseos para las familias que se encuentran tanto en territorio nacional como fuera de México.

“Quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México”, señaló la presidenta durante su mensaje.

La mandataria también reconoció a las y los mexicanos que viven en el extranjero, a quienes envió un saludo especial y les deseó pasar estas fechas cerca de sus seres queridos.

“Seguiré dedicando cuerpo y alma”

Durante su mensaje de Año Nuevo, Claudia Sheinbaum reafirmó que en 2026 continuará trabajando “en cuerpo y alma” por el bienestar del país y de la población.

Indicó que su gobierno mantendrá el enfoque en el bienestar de las familias mexicanas y en el fortalecimiento del país.

El mensaje concluyó con una expresión de ánimo y unidad nacional, al cerrar con el tradicional:

“¡Que viva México! ¡Feliz año!”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.