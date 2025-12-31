“Te dejo ir con amor”: Aislinn Derbez recuerda a su mamá con conmovedora carta y fotos

GENERANDO AUDIO...

Aislinn Derbez recordó a su mamá. Foto: Getty

Aislinn Derbez recordó a su mamá previo al Año nuevo, con una conmovedora carta e imágenes mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Su madre Gabriela Michel, una reconocida actriz de doblaje, falleció a finales del pasado mes de noviembre.

La actriz mexicana compartió seis fotografías donde aparece ella (cuando era niña) junto a su mamá, con quien posa abrazándose, así como con varias sonrisas.

La última de las imágenes es en un viaje de familia en la playa. Donde Aislinn es una bebé y está sentada sobre una cobija, y a un costado de ella está Eugenio Derbez y Gabriela Michel.

¿Qué mensaje le dedicó Aislinn Derbez a su mamá?

“Tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento”, así Aislinn Derbez recordó a su mamá, dejando entrever que la etapa de duelo aún persiste.

La actriz también resaltó que enfrentar el deceso de su mamá no es fácil, pues con ella se ‘levantó” cada que la vida le ponía un obstáculo:

“Sin duda la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy”. Aislinn Derbez

La hija de Eugenio Derbez añadió lo vital que fue su madre:

“Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aun así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección. Te dejo ir con amor”. Aislinn Derbez

Aislinn Derbez recordó a su mamá y remató su publicación deseándole a Doña Gaby que su siguiente vida sea más sueve, menos caótica y sobre todo más amorosa consigo misma.

