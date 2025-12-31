México cierra el año con 150 personas desaparecidas en solo una semana

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Durante la penúltima semana de 2025, del 22 al 28 de diciembre, se registraron 150 personas desaparecidas en México, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno. Del total, de 98 sigue sin saberse nada, lo que mantiene la alerta en varias entidades del país, con Nuevo León como el estado con más casos.

En ese lapso, las cifras indican que el 65.33% de los reportes corresponde a personas desaparecidas y no localizadas. En contraste, 52 personas fueron localizadas, aunque tres de ellas fueron encontradas sin vida, lo que representa el 5.77% de las personas localizadas en la semana.

Desaparecidos en México: jóvenes, el grupo más afectado

Por grupos de edad, el mayor número de reportes se concentró entre adolescentes de 15 a 19 años, con 49 casos, de los cuales 29 corresponden a mujeres y 20 a hombres. El segundo grupo con más registros fue el de 10 a 14 años, con 17 casos, integrados por 11 mujeres y seis hombres.

En cuanto a entidades, Nuevo León encabezó el registro semanal con 32 personas desaparecidas, colocándose como el estado con más reportes durante ese periodo.

Más de 43 mil personas desaparecidas en el actual Gobierno

En el acumulado del actual Gobierno, los registros de personas desaparecidas en México suman 43 mil 101 casos. De ese total, 27 mil 234 corresponden a hombres, 15 mil 853 a mujeres y 14 a personas con sexo indeterminado, según los datos oficiales.

Entre el 30 de septiembre de 2024 y el 28 de diciembre de 2025, los 10 estados con mayor número de personas desaparecidas concentran 29 mil 200 casos. La lista es encabezada por el Estado de México, seguido de Nuevo León y la Ciudad de México:

Estado de México: 7,238

7,238 Nuevo León: 3,956

3,956 Ciudad de México: 3,915

3,915 Guanajuato: 2,699

2,699 Puebla: 2,502

2,502 Sonora: 2,213

2,213 Sinaloa: 1,993

1,993 Michoacán: 1,573

1,573 Chiapas: 1,557

1,557 Hidalgo: 1,554

Las cifras muestran que el fenómeno de las desapariciones en México continúa afectando de forma significativa a jóvenes y adolescentes, y mantiene a varias entidades como focos de atención prioritaria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.