GENERANDO AUDIO...

Alerta en Profeco ante página falsa. Foto: Gettyimages

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a la ciudadanía sobre la existencia de un portal falso que se hace pasar por la institución oficial.

La advertencia fue publicada a través de la red social X, donde Profeco señaló que el sitio apócrifo utiliza una imagen muy similar a la página oficial, lo que puede generar confusión entre los usuarios.

Riesgo de robo de datos personales y bancarios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que este portal falso podría ser utilizado por delincuentes cibernéticos para obtener información personal de las personas que ingresen sus datos.

Entre los datos que podrían ser robados se encuentran:

Información personal

Datos bancarios

Información de pagos electrónicos

La dependencia pidió extremar precauciones al realizar trámites en línea.

Cómo funciona el portal oficial de Profeco

Antes de pasar de lleno a este punto, es importante saber que para realizar un pago a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los usuarios pueden hacerlo únicamente en su página oficial, mediante el sistema PROFECO-MULTIP@GOS donde se aceptan:

Tarjetas de crédito o débito Visa y MasterCard

Visa y MasterCard Cuentas de cheques BBVA

Transferencias bancarias desde cualquier banco nacional mediante CLABE de 18 dígitos

A través de esta plataforma se pueden cubrir servicios, trámites o multas, lo que permite evitar filas y realizar el proceso de manera segura en línea.

Profeco reiteró que este es el único medio autorizado para efectuar pagos electrónicos y que cualquier otro sitio que solicite información o cobros fuera de este sistema no pertenece a la institución.

Cuál es el portal falso detectado

En su publicación, Profeco compartió el enlace del sitio falso, el cual es: http://profecogob.com.mx

Aunque visualmente es similar al portal oficial, presenta diferencias como:

Uso de más idiomas, incluido francés

Tamaño de letra distinto

Errores visibles en el diseño y lenguaje

Recomendaciones para evitar fraudes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda:

No ingresar datos personales o bancarios en páginas no oficiales

en páginas no oficiales Verificar siempre la dirección web

Desconfiar de sitios que pidan pagos por trámites

Consultar únicamente los canales oficiales de Profeco

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.