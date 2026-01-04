Embajada de México en Venezuela pide evitar viajes tras intervención de EE. UU. así como participar en protestas

GENERANDO AUDIO...

La Embajada de México en Venezuela emitió un aviso urgente dirigido a la comunidad mexicana, en el que recomienda evitar viajar a ese país ante el contexto actual y la posibilidad de manifestaciones, luego de los recientes acontecimientos internacionales.

A través de un mensaje informativo a través de sus redes sociales, la representación diplomática pidió a los mexicanos priorizar su seguridad personal y mantenerse atentos a cualquier actualización oficial, especialmente en zonas donde puedan registrarse concentraciones o protestas.

Recomendaciones para mexicanos que ya se encuentran en Venezuela

En el aviso, difundido en formato gráfico, la Embajada señaló que las personas mexicanas que actualmente se encuentren en territorio venezolano deben registrar su estancia y mantener comunicación directa con la sede diplomática para recibir orientación y apoyo consular en caso de ser necesario.

Los canales de contacto habilitados son:

Correo electrónico: embvenezuela@sre.gob.mx

embvenezuela@sre.gob.mx Teléfono internacional: +58 412 252 4675

+58 412 252 4675 Teléfono local: 0412 252 4675

Asimismo, se exhorta a la comunidad mexicana a evitar zonas donde se desarrollen manifestaciones en Venezuela y no participar ni intervenir en ellas, como medida preventiva ante posibles riesgos.

Llamado a priorizar la seguridad

La Embajada de México en Venezuela subrayó la importancia de reducir desplazamientos innecesarios, mantenerse informados por fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales, con el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas.

El aviso forma parte de las acciones de protección consular que el Gobierno de México implementa para salvaguardar a sus ciudadanos en el extranjero ante escenarios de tensión o inestabilidad.

