Las de hoy | 5 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 5 de marzo de 2026

El Universal: Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea recortar 22% el financiamiento público a los partidos políticos. La iniciativa, por ahora, mantiene sin cambios el presupuesto del Instituto Nacional Electoral.

Reforma: Hunde EU buque con torpedo por primera vez desde 1945

Un submarino de Estados Unidos destruyó la fragata iraní IRIS Dena, que regresaba de una revisión de flotas internacionales en India. El hecho marca el primer hundimiento de un buque enemigo con torpedos desde la Segunda Guerra Mundial.

Milenio: Claudia envía por fin la reforma electoral; “cumplí y hay plan B”

La iniciativa ratifica una reducción de 25% al financiamiento de partidos y propone una nueva fórmula legislativa con 96 senadores y 200 diputados. También plantea discutir el Programa de Resultados Electorales Preliminares en leyes secundarias y reducir salarios de consejeros electorales.

La Jornada: Llega reforma electoral a San Lázaro; si no pasa, plan B: Sheinbaum

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados de México. Entre los ejes centrales están la reducción del gasto electoral y cambios en el sistema de candidaturas plurinominales.

Excélsior: EU hunde con torpedos navío de guerra iraní

Un submarino estadounidense destruyó un buque militar de Irán, mientras Israel intensificó su ofensiva en Líbano contra el grupo armado Hezbolá.

El Financiero: Distensión temporal da primer respiro a mercados

Los mercados financieros registraron una leve recuperación ante señales de posible desescalada en el conflicto y datos económicos positivos provenientes de Estados Unidos.

El Economista: En marcha, primer campo petrolero mexicano en aguas profundas

El proyecto prevé una inversión de 10 mil 400 millones de dólares y una producción máxima estimada de 110,000 barriles diarios entre 2029 y 2031, marcando el inicio de la explotación petrolera mexicana en aguas profundas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.