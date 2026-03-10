Claudia Sheinbaum y Lula da Silva hablan por teléfono; preparan visita a Brasil

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Archivo/Cuartoscuro

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, dio a conocer que entabló una llamada telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para dar seguimiento a proyectos entre ambos países. La mandataria confirmó la plática con su homologo y compartió que fue para dar seguimiento a los proyectos conjuntos.

Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto. pic.twitter.com/C8Rex6PIOF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 9, 2026

Durante la conversación, ambos mandatarios abordaron temas de educación, cooperación internacional y relaciones entre México y Brasil. Además, el presidente brasileño confirmó en la red social X, que Sheinbaum visitará Brasil entre junio y julio, como parte del fortalecimiento de la agenda bilateral.

La conversación telefónica entre Claudia Sheinbaum y Lula da Silva se centró sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países y la profundización de la alianza bilateral, especialmente en el ámbito energético.

La visita de Claudia Sheinbaum a Brasil marcará uno de los primeros encuentros presenciales entre ambos líderes desde el inicio del gobierno mexicano.

De acuerdo con lo señalado por Lula da Silva, la visita de Claudia Sheinbaum a Brasil permitirá avanzar en proyectos conjuntos de educación y cooperación regional.

Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre la agenda específica de la visita. Sin embargo, ambos gobiernos mantienen comunicación para dar seguimiento a los proyectos acordados.

