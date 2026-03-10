No todos se salvan: estos pensionados del IMSS e ISSSTE pagan ISR

GENERANDO AUDIO...

En abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicia el periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR). Entre los contribuyentes que deben revisar si están obligados a declarar también se encuentran algunos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Aunque muchas pensiones están exentas del pago de impuestos, no todos los jubilados se libran del ISR. El monto de la pensión y la existencia de otros ingresos pueden hacer que ciertos pensionados deban pagar impuestos o presentar su declaración anual ante el SAT.

¿Cuándo los pensionados del IMSS o ISSSTE pagan ISR?

La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en su artículo 93 establece que las pensiones, jubilaciones, haberes de retiro y otras prestaciones similares están exentas del pago de ISR hasta un límite equivalente a 15 UMA diarias.

Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de 2026, este límite equivale aproximadamente a 53 mil 493 pesos mensuales.

Esto significa que:

Si la pensión mensual no supera ese monto , generalmente no se paga ISR .

, generalmente . Si la pensión rebasa ese límite, solo el excedente es el que paga impuesto.

Por ejemplo, si un jubilado recibe 60 mil pesos mensuales de pensión, el ISR se calcula únicamente sobre la parte que supera el límite exento.

¿Qué pensionados deben presentar declaración anual ante el SAT?

Además del monto de la pensión, hay situaciones en las que los jubilados deben presentar su declaración anual, aun cuando parte de sus ingresos estén exentos.

Los pensionados deben revisar su situación fiscal si:

Reciben más de una pensión (por ejemplo del IMSS y otra institución).

(por ejemplo del IMSS y otra institución). Tienen ingresos adicionales , como rentas, honorarios o actividad empresarial.

, como rentas, honorarios o actividad empresarial. Sus ingresos anuales superan ciertos límites establecidos por el SAT .

. Desean solicitar devoluciones o aplicar deducciones personales.

En estos casos, el pensionado debe informar todos sus ingresos en la declaración anual de abril, aunque una parte de ellos esté exenta del ISR.

La confusión más común entre jubilados

Uno de los errores más frecuentes es pensar que todas las pensiones están completamente libres de impuestos. En realidad, la ley establece un monto máximo exento, por lo que los pensionados con ingresos más altos pueden terminar pagando ISR.

Por ello, especialistas recomiendan que los jubilados verifiquen su situación fiscal en el portal del SAT o consulten su constancia de ingresos para saber si deben presentar su declaración anual y evitar posibles recargos o multas.

