Así puedes aumentar tu pensión si cotizas bajo la Ley 73 del IMSS

Sigue estos pasos y podrás cotizar más en tu retiro del IMSS. Foto: Cuartoscuro.

Para muchas personas trabajadoras en México, llegar a la edad de retiro representa una etapa clave de la vida, ya sea con preocupación o como un alivio tras años de trabajo. Sin embargo, el monto que recibirá cada trabajador dependerá de la edad a la que decida pensionarse, ya que el instituto otorga un porcentaje del total de la pensión, según los años cumplidos. Es por eso que en Uno TV te decimos cómo puedes aumentar tu porcentaje de pensión para tu retiro.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40 permite que trabajadores que ya no tienen una relación laboral formal puedan seguir cotizando por su cuenta ante el IMSS.

Una de las principales ventajas de este esquema es que el trabajador puede elegir con qué salario desea continuar cotizando, lo cual es importante porque el cálculo de la pensión se basa en el promedio salarial de los últimos años de cotización, además del total de semanas acumuladas.

Gracias a este mecanismo, los trabajadores pueden:

Aumentar sus semanas cotizadas

Elevar el salario registrado ante el IMSS

Incrementar el monto mensual de su futura pensión

Este esquema solo está disponible para quienes pertenecen al régimen de la Ley 73.

Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio: cómo funciona

La Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, es un programa del IMSS que permite a las personas seguir cotizando de manera independiente cuando ya no tienen un empleo formal.

A través de este esquema, el trabajador realiza las aportaciones directamente al instituto, tomando como base el salario con el que desea seguir cotizando, siempre respetando los límites establecidos por el sistema.

Este mecanismo es utilizado por muchas personas que están cerca de la edad de retiro, ya que permite mejorar el promedio salarial registrado en los últimos años, lo cual puede impactar directamente en el monto final de la pensión.

Además, también permite seguir acumulando semanas cotizadas, algo fundamental para quienes desean asegurar el acceso a la pensión o incrementar el beneficio económico mensual al jubilarse.

Edad mínima para pensionarse y porcentaje que se recibe

En el régimen de la Ley 73, el porcentaje de la pensión depende de la edad en la que se solicite el retiro. Mientras más cerca se esté de los 65 años, mayor será el porcentaje de la pensión que se recibirá.

A continuación se muestra el porcentaje aproximado según la edad de retiro:

Tipo de pensión Edad Porcentaje de pensión Pensión de vejez 65 100% Pensión de cesantía 64 95% Pensión de cesantía 63 90% Pensión de cesantía 62 85% Pensión de cesantía 61 80% Pensión de cesantía 60 75%

Esto significa que quienes decidan pensionarse a los 60 años recibirán alrededor del 75% de su pensión, mientras que quienes esperen hasta los 65 años podrán obtener el 100%.

Requisitos para acceder a una pensión bajo la Ley 73

De acuerdo con el IMSS, para poder acceder a una pensión bajo este régimen es necesario cumplir con ciertos requisitos.

Requisitos principales

Tener al menos 500 semanas cotizadas

Haber cotizado bajo el régimen de la Ley 73

Cumplir con la edad mínima de retiro (60 años)

Cumplir con más semanas cotizadas y registrar un salario mayor durante los últimos años puede incrementar significativamente el monto de la pensión mensual.

Documentos necesarios para solicitar la Modalidad 40

Para realizar la inscripción en la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, el IMSS solicita algunos datos y documentos.

Datos que debes proporcionar

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

Documentos para presentar en subdelegación

Identificación oficial vigente (original y copia)

(original y copia) Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio , con firma autógrafa o huella digital (original y copia)

, con firma autógrafa o huella digital (original y copia) Comprobante de domicilio (original y copia)

Estos documentos deben presentarse en la subdelegación correspondiente del IMSS para completar el proceso de inscripción.

