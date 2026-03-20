CNTE se va del Zócalo, pero no cede: concluye paro de 72 horas

GENERANDO AUDIO...

Maestros de la CNTE advirtieron que continuarán demandas. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó su paro nacional de 72 horas iniciado el 18 de marzo y comenzó el retiro del plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Aunque levantaron el campamento, el magisterio disidente dejó claro que sus movilizaciones continuarán ante la falta de respuestas a sus demandas.

Durante el cierre de la jornada, docentes regresaron gradualmente a sus estados de origen, tras tres días de protestas, bloqueos y marchas en distintos puntos del país. En la capital, uno de los focos principales fue Paseo de la Reforma, donde realizaron manifestaciones frente a Afores como parte de su rechazo al sistema de pensiones vigente.

CNTE cierra paro y levanta plantón en el Zócalo

Tras el mitin final, integrantes de la CNTE comenzaron a desmontar casas de campaña, lonas y equipo instalado en la plancha del Zócalo capitalino. La dirigencia informó que el paro de 72 horas concluyó, pero advirtió que la movilización no termina.

En su posicionamiento, insistieron en la exigencia de una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y mejoras salariales.

El magisterio disidente mantiene como ejes principales la eliminación del sistema de cuentas individuales de las Afores, la reinstalación de docentes cesados y un aumento salarial.

Protestas en Reforma y acciones en estados marcaron el cierre

La última jornada del paro estuvo marcada por bloqueos en Paseo de la Reforma, donde maestros cerraron la circulación por varias horas en ambos sentidos, afectando uno de los principales corredores viales de la CDMX.

A nivel nacional, se reportaron movilizaciones en diversas entidades, incluyendo toma de casetas, protestas en oficinas públicas y acciones en puntos estratégicos, como parte de la presión para visibilizar sus demandas laborales y de seguridad social.

En el marco de estas movilizaciones, una de las acciones más mencionadas fue la irrupción de los maestros a Chichén Itzá, donde integrantes de la CNTE ingresaron a la zona arqueológica y se manifestaron frente al Templo de Kukulcán, aprovechando la cobertura mediática en el lugar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.