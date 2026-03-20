Mujeres, personas con discapacidad y más: apoyos abiertos este mes

| 14:56 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Dinero
Dinero. Foto: Cuartoscuro

Los apoyos sociales se han convertido en un eje tanto del Gobierno Federal como de las administraciones estatales, beneficiando a mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, por mencionar algunos. En marzo, se abrieron registros para varios programas y Uno TV te da la lista con información oficial.

Programas con registro en marzo

  • Tarjeta Violeta Guerrero

La administración de Evelyn Salgado, anunció el registro para que mujeres de Guerrero, puedan ser beneficiarias del programa “Tarjeta Violeta Guerrero” con la que promete apoyar a 20 mil personas.

El registro se hará del 18 de marzo al 17 de abril, y que personal de la Secretaría de Bienestar recorrerá los municipios para recibir directamente las solicitudes.

Evelyn Salgado destacó que “la Tarjeta Violeta es mucho más que un apoyo económico; es un programa integral que impulsa la inclusión laboral, el acceso a la educación y mejores oportunidades para las mujeres”.

  • Personas con discapacidad

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad abrirá un periodo de registro el cual iniciará el próximo 23 de marzo en todo el país y estará disponible hasta el 29 de marzo.

Autoridades destacaron que el proceso de solicitud se llevará a cabo los Módulos de Bienestar, los cuales atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y la ubicación podrá consultarse en gob.mx/bienestar.

Los beneficiarios podrán contar con un pago económico de 3 mil 300 pesos bimestrales.

  • Programa de Bienestar y Desarrollo Hidalgo.

Para recibir hasta 2 mil 500 pesos bimestrales, el gobierno de Hidalgo también tiene el programa de Bienestar y Desarrollo Hidalgo con el que se busca fortaleces el desarrollo de personas de las 12 regiones del estado, principalmente, aquellas que se encuentran en situación de marginación, pobreza, rezago social o con población indígena.

Autoridades dieron a conocer la convocatoria para marzo, en donde se establecen los requisitos para poder ser parte del apoyo.

  • Programa Bienestar de Madres Trabajadoras Hidalgo: 

Autoridades de Hidalgo, publicaron la convocatoria para marzo del programa Bienestar de Madres Trabajadoras 2026 con el que ofrecen apoyo a mujeres de las 12 regiones del estado.

De acuerdo con la convocatoria, las mujeres deberán cubrir con los requisitos para ser parte de las beneficiarias.

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