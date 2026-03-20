Mujeres, personas con discapacidad y más: apoyos abiertos este mes

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Dinero. Foto: Cuartoscuro

Los apoyos sociales se han convertido en un eje tanto del Gobierno Federal como de las administraciones estatales, beneficiando a mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, por mencionar algunos. En marzo, se abrieron registros para varios programas y Uno TV te da la lista con información oficial.

Programas con registro en marzo

Tarjeta Violeta Guerrero

La administración de Evelyn Salgado, anunció el registro para que mujeres de Guerrero, puedan ser beneficiarias del programa “Tarjeta Violeta Guerrero” con la que promete apoyar a 20 mil personas.

El registro se hará del 18 de marzo al 17 de abril, y que personal de la Secretaría de Bienestar recorrerá los municipios para recibir directamente las solicitudes.

Evelyn Salgado destacó que “la Tarjeta Violeta es mucho más que un apoyo económico; es un programa integral que impulsa la inclusión laboral, el acceso a la educación y mejores oportunidades para las mujeres”.

Personas con discapacidad

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad abrirá un periodo de registro el cual iniciará el próximo 23 de marzo en todo el país y estará disponible hasta el 29 de marzo.

Autoridades destacaron que el proceso de solicitud se llevará a cabo los Módulos de Bienestar, los cuales atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y la ubicación podrá consultarse en gob.mx/bienestar.

Los beneficiarios podrán contar con un pago económico de 3 mil 300 pesos bimestrales.

Programa de Bienestar y Desarrollo Hidalgo.

Para recibir hasta 2 mil 500 pesos bimestrales, el gobierno de Hidalgo también tiene el programa de Bienestar y Desarrollo Hidalgo con el que se busca fortaleces el desarrollo de personas de las 12 regiones del estado, principalmente, aquellas que se encuentran en situación de marginación, pobreza, rezago social o con población indígena.

Autoridades dieron a conocer la convocatoria para marzo, en donde se establecen los requisitos para poder ser parte del apoyo.

Programa Bienestar de Madres Trabajadoras Hidalgo:

Autoridades de Hidalgo, publicaron la convocatoria para marzo del programa Bienestar de Madres Trabajadoras 2026 con el que ofrecen apoyo a mujeres de las 12 regiones del estado.

De acuerdo con la convocatoria, las mujeres deberán cubrir con los requisitos para ser parte de las beneficiarias.

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