Mujeres, personas con discapacidad y más: apoyos abiertos este mes
Los apoyos sociales se han convertido en un eje tanto del Gobierno Federal como de las administraciones estatales, beneficiando a mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, por mencionar algunos. En marzo, se abrieron registros para varios programas y Uno TV te da la lista con información oficial.
Programas con registro en marzo
- Tarjeta Violeta Guerrero
La administración de Evelyn Salgado, anunció el registro para que mujeres de Guerrero, puedan ser beneficiarias del programa “Tarjeta Violeta Guerrero” con la que promete apoyar a 20 mil personas.
El registro se hará del 18 de marzo al 17 de abril, y que personal de la Secretaría de Bienestar recorrerá los municipios para recibir directamente las solicitudes.
Evelyn Salgado destacó que “la Tarjeta Violeta es mucho más que un apoyo económico; es un programa integral que impulsa la inclusión laboral, el acceso a la educación y mejores oportunidades para las mujeres”.
- Personas con discapacidad
La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad abrirá un periodo de registro el cual iniciará el próximo 23 de marzo en todo el país y estará disponible hasta el 29 de marzo.
Autoridades destacaron que el proceso de solicitud se llevará a cabo los Módulos de Bienestar, los cuales atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y la ubicación podrá consultarse en gob.mx/bienestar.
Los beneficiarios podrán contar con un pago económico de 3 mil 300 pesos bimestrales.
- Programa de Bienestar y Desarrollo Hidalgo.
Para recibir hasta 2 mil 500 pesos bimestrales, el gobierno de Hidalgo también tiene el programa de Bienestar y Desarrollo Hidalgo con el que se busca fortaleces el desarrollo de personas de las 12 regiones del estado, principalmente, aquellas que se encuentran en situación de marginación, pobreza, rezago social o con población indígena.
Autoridades dieron a conocer la convocatoria para marzo, en donde se establecen los requisitos para poder ser parte del apoyo.
- Programa Bienestar de Madres Trabajadoras Hidalgo:
Autoridades de Hidalgo, publicaron la convocatoria para marzo del programa Bienestar de Madres Trabajadoras 2026 con el que ofrecen apoyo a mujeres de las 12 regiones del estado.
De acuerdo con la convocatoria, las mujeres deberán cubrir con los requisitos para ser parte de las beneficiarias.
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