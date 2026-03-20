CNTE busca diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum; amagan con paro nacional

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El vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Luis Alberto López, informó en “A las nueve en Uno” que buscan un diálogo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues, tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) no han tenido la capacidad de resolver las demandas del magisterio

Además, adelantó que planean realizar un paro indefinido de labores, sin embargo, aún no se tiene una fecha. Sobre un posible boicot al Mundial de Futbol no se descartó ante la falta de resoluciones.

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