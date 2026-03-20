Caen 16 presuntos integrantes de La Familia Michoacana en Puebla
Un total de 16 presuntos integrantes de La Familia Michoacana fueron detenidos durante un operativo realizado en la colonia 10 de Mayo, en la capital de Puebla, como parte de acciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales.
De acuerdo con información oficial, el cateo fue encabezado por la Secretaría de Marina en conjunto con autoridades locales, derivado de labores de inteligencia y seguimiento a actividades ilícitas en la zona.
Lista de detenidos y edades
Las autoridades dieron a conocer la identidad de las personas detenidas:
- Luis Ángel N., 21 años (“El Topo”)
- Mateo N., 54 años
- Gabriel N., 48 años
- Rosario N., 42 años
- Jorge N., 40 años
- Juan N., 39 años
- Víctor N., 38 años
- Luis N., 33 años
- Arturo N., 30 años
- Francisco N., 29 años
- Jesús N., 28 años
- José N., 28 años
- Gonzalo N., 28 años
- Carlos N., 27 años
- Osmar N., 25 años
- Néstor N., 18 años
Aseguran armas y droga durante el operativo
Durante el despliegue, las autoridades lograron el aseguramiento de armas de fuego y diversas dosis de droga, además de concretar la detención de las 16 personas presuntamente vinculadas a actividades delictivas.
Las acciones forman parte de los operativos para combatir la presencia de grupos criminales en la entidad, particularmente en zonas donde se han detectado actividades relacionadas con el narcomenudeo y otros delitos.
Refuerzan operativos contra grupos delictivos
Autoridades señalaron que este tipo de operativos buscan debilitar la operación de organizaciones como La Familia Michoacana, mediante intervenciones coordinadas y el uso de inteligencia para ubicar puntos de operación.
Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. este operativo se suma a otras acciones recientes implementadas en Puebla para reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva en la región
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