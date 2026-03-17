Paro nacional de 72 horas de la CNTE: vocero enlista sus exigencias

GENERANDO AUDIO...

En entrevista en “A las Nueve en Uno”, Luis Alberto López, vocero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), indicó cuáles son las exigencias por el paro nacional de 72 horas que iniciará este miércoles 18 de marzo de 2026, y que impactará, al menos, a 20 estados del país, incluyendo a la Ciudad de México (CDMX).

Paro nacional de la CNTE y marcha en CDMX

El vocero de la CNTE dijo en el programa que miles de docentes se trasladarán a la capital del país para participar en una marcha que iniciará a las 9:00 horas y que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, además de instalar un plantón frente a Palacio Nacional.

Mientras que del paro, dijo que está programado para los días 18, 19 y 20 de marzo, y que forma parte de una serie de movilizaciones escalonadas que incluyeron suspensiones previas de 24 y 48 horas.

Luego de anunciar estas manifestaciones, advirtió que, de no obtener respuesta a sus demandas, podría estallar un paro indefinido.

¿Cuáles son las exigencias de la CNTE?

Entre las principales exigencias destaca la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema de pensiones solidarias.

Según el vocero, más del 80% de los trabajadores ya se encuentra bajo el esquema de cuentas individuales, lo que dificulta alcanzar una jubilación digna.

“Seguimos con esta exigencia de la abrogación a esta ley del ISSSTE del año 2007. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, más del 80% de trabajadores nos encontramos ya bajo el régimen de cuentas individuales, lo cual ha afectado de manera grave el tema de las pensiones, para todos los que cotizamos en el ISSSTE, no solamente a los trabajadores de la educación”, dijo Luis Alberto López, vocero de la Sección 22 de la CNTE.

También demandan un aumento del 100% al salario base. Tras las protestas, los docentes evaluarán acciones futuras mediante asambleas nacionales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.