Reforma electoral busca menos privilegios y mayor participación ciudadana: Segob

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Foto: cortesía

La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral tiene como principio fundamental disminuir privilegios, ampliar derechos democráticos y aumentar la participación ciudadana. Este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la propuesta durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde enfatizó que el objetivo es reducir costos y actuar bajo uno de los principios de la Austeridad Republicana.

“El pueblo pone y el pueblo quita. De esta manera, siempre será el pueblo el que decida. Esta reforma responde a los retos actuales de nuestra nación y como lo dijimos en otro momento, continuaremos trabajando para construir un país más justo, equitativo y democrático”, externó.

Por ejemplo, explicó que en el caso de los municipios se propone reducir el costo de los congresos locales y que el número de regidurías sea de siete y hasta un máximo de 15, así como una sindicatura por municipio.

Imagen: Segob

Puntualizó que los ahorros serán utilizados en obra de infraestructura pública de los municipios y entidades federativas.

La iniciativa también comprende que funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los tribunales electorales y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no podrán ganar más que la Presidenta de México.

En el caso del Senado se acordó una reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15%.

También se refirió a la Revocación de Mandato para que ese ejercicio se realice el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno.

Mencionó que la iniciativa también contempla modificaciones a normas, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos.

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