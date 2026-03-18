CNTE protestará en embajadas de EE. UU. e Israel

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Yenny Aracely Pérez, líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), habló en el programa “A las nueve en Uno” sobre el paro de 72 horas que realizarán los maestros en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados del país.

De acuerdo con la representante de la CNTE, las movilizaciones contemplan realizar “visitas de cortesía” a las embajadas de Estados Unidos (EE. UU.), Israel y Panamá, como muestra de solidaridad de la Coordinadora con los pueblos de Cuba y Venezuela, además de condenar el genocidio en Palestina y la guerra en Irán.