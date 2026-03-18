CNTE protestará en embajadas de EE. UU. e Israel

| 11:06 | Juan Rivas - Rocío Ireta | Uno TV

Yenny Aracely Pérez, líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), habló en el programa A las nueve en Uno sobre el paro de 72 horas que realizarán los maestros en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados del país.

De acuerdo con la representante de la CNTE, las movilizaciones contemplan realizar “visitas de cortesía” a las embajadas de Estados Unidos (EE. UU.), Israel y Panamá, como muestra de solidaridad de la Coordinadora con los pueblos de Cuba y Venezuela, además de condenar el genocidio en Palestina y la guerra en Irán.

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