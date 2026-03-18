Rosario Robles encabezará estrategia ciudadana del PRI, anuncia “Alito” Moreno

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Foto: Uno TV

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que Rosario Robles asumirá la coordinación de una estrategia de defensa ciudadana en el país.

Durante su mensaje, el líder priista destacó que esta decisión forma parte de una nueva etapa del partido, en la que se busca una mayor apertura hacia la sociedad.

PRI abrirá candidaturas a ciudadanos

Moreno Cárdenas adelantó que el PRI permitirá que perfiles provenientes de la ciudadanía y la sociedad civil participen en la selección de candidaturas.

Según explicó, la intención es incorporar a personas con reconocimiento público y trayectoria, cuyo prestigio respalde su participación política, ampliando así las opciones dentro del partido.

Respaldo a Rosario Robles

El dirigente priista también expresó su respaldo a Rosario Robles, a quien describió como una figura con carácter y trayectoria.

Su incorporación, dijo, representa un paso importante en la construcción de este nuevo enfoque, enfocado en fortalecer la participación ciudadana dentro del PRI.

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