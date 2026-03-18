La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de marzo del 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 18 de marzo de este 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 18 de marzo de 2026
En un enlace, realizan la quinta entrega de viviendas en el desarrollo Centenario de Chetumal, Quintana Roo. Suman 62 mil viviendas en construcción para este año.
De igual forma, entregan hogares a 16 beneficiarios en Tepic, Nayarit, como parte del programa Vivienda para el Bienestar. La meta original era de 13 mil viviendas en Nayarit. Sin embargo, subieron el objetivo a 17 mil hogares, con una inversión de 10 mil 200 millones de pesos.
Actualmente, llevan mil 934 viviendas formalizadas en Nayarit, lo que presenta un avance del 11.4% de la meta federal.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 18 de marzo.
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