La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de marzo del 2026

De igual forma, entregan hogares a 16 beneficiarios en Tepic, Nayarit, como parte del programa Vivienda para el Bienestar. La meta original era de 13 mil viviendas en Nayarit. Sin embargo, subieron el objetivo a 17 mil hogares, con una inversión de 10 mil 200 millones de pesos.

Actualmente, llevan mil 934 viviendas formalizadas en Nayarit, lo que presenta un avance del 11.4% de la meta federal.