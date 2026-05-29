Cofinavit 2026, el esquema para comprar vivienda de mayor valor: requisitos, beneficios y contras

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Cofinavit combina crédito Infonavit con bancario. Foto: Infonavit

Para los trabajadores, el crédito tradicional del Infonavit se ha convertido en un problema, ya que no alcanza para comprar una vivienda en ciudades donde los precios siguen aumentando. Ante este escenario, el esquema Cofinavit se mantiene como una alternativa para ampliar el presupuesto y acceder a casas o departamentos de mayor valor.

El modelo combina un crédito del Infonavit con un financiamiento bancario, permitiendo que ambas instituciones otorguen dinero al mismo tiempo sobre el mismo inmueble. Además, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda puede utilizarse como parte del pago inicial.

¿Cómo funciona el crédito Cofinavit?

El esquema opera con dos créditos hipotecarios: uno otorgado por el Infonavit y otro por un banco participante como BBVA, Banorte, Santander, HSBC o Scotiabank.

Con esta combinación, trabajadores con ingresos más altos pueden acceder a propiedades que superan incluso los cinco millones de pesos, dependiendo de su capacidad de pago, historial crediticio y enganche disponible. Asimismo, el programa permite comprar vivienda nueva, usada y, en algunos casos, terrenos o departamentos en desarrollos habitacionales.

Requisitos para solicitar Cofinavit en 2026

Para acceder al programa es necesario:

Tener relación laboral vigente

Cotizar ante el IMSS

Contar con al menos 100 puntos Infonavit

Tener capacidad de pago

Aprobar la evaluación del banco

Presentar documentación oficial y comprobantes de ingresos

No obstante, debido a que el banco realiza su propio análisis de riesgo, la aprobación del Infonavit no garantiza automáticamente el financiamiento bancario.

Infonavit y bancos registran doble hipoteca

En el esquema Cofinavit, tanto el banco como el Infonavit inscriben hipoteca sobre el inmueble para garantizar el pago de ambos créditos.

Asimismo, las autoridades también revisan cuidadosamente avalúos, escrituras y antecedentes legales de la propiedad. Sin embargo, cabe mencionar que inmuebles con sucesiones pendientes, juicios o irregularidades pueden retrasar o impedir la autorización.

Por ello, especialistas recomiendan revisar contratos, tasas de interés, CAT y pagos mensuales antes de contratar, ya que se adquieren dos obligaciones financieras al mismo tiempo.

¿Qué ventajas y riesgos tiene Cofinavit?

Entre los beneficios destacan una mayor capacidad de compra, el uso de la Subcuenta de Vivienda como apoyo y las aportaciones patronales que continúan abonándose al crédito del Infonavit.

Sin embargo, también existen riesgos como pagos mensuales más altos, comisiones notariales y posibles cambios en tasas bancarias.

De esta forma, para trabajadores que buscan una vivienda de mayor valor y cuentan con estabilidad laboral, Cofinavit puede convertirse en una alternativa para ampliar su presupuesto de compra.

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