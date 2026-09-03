Comisión Nacional de Búsqueda presenta a Molly, nueva integrante de su unidad canina

| 03:30 | Redacción Uno TV | Uno TV
Comisión Nacional de Búsqueda presenta a Molly, nueva integrante de su unidad canina
Foto: CNB

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) integró en su unidad canina K9 a Molly, con la misión de participar en labores para localizar a personas reportadas como no localizadas.

De acuerdo con la institución, que la presentó a través de un comunicado, la canina trabajará junto a su entrenadora como parte de un binomio K9 especializado en tareas de búsqueda tanto en territorio como en campos subacuáticos.

Asimismo, acotó que, detrás de cada operativo, existe un equipo encargado de planear, coordinar y analizar información para determinar las estrategias y recorridos de búsqueda.

La integrante canina aportará su capacidad olfativa y el entrenamiento adquirido durante su preparación para apoyar las labores de localización.

“Yo pongo mi olfato, mi entrenamiento y todo lo que he aprendido al servicio de la búsqueda de personas”, señala Molly en su presentación.

La CNB adelantó que próximamente dará a conocer más detalles sobre su entrenamiento, su trabajo en territorio y las personas que participan en las labores que permiten a la unidad salir a buscar a personas desaparecidas.

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