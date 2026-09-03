¿Tienes entre 18 y 29 años? Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece 9 mil 582 pesos y seguro del IMSS

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Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece 9 mil 582 pesos. Fotos: Cuartoscuro

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece un apoyo económico de hasta 9 mil 582 pesos mensuales, además de capacitación laboral y seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

El registro para incorporarse al programa inició el 1 de agosto de 2026 y permanecerá disponible hasta que se ocupen los espacios disponibles para esta convocatoria.

¿Qué ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni cuentan con un empleo. Durante su participación, las personas beneficiarias reciben capacitación en un centro de trabajo durante un periodo de 12 meses.

Entre los principales beneficios se encuentran:

9 mil 582 pesos mensuales como apoyo económico.

como apoyo económico. Capacitación laboral durante un año.

Acceso al seguro médico del IMSS .

. Depósitos mensuales a través de la Tarjeta del Bienestar .

. Experiencia y formación en un centro de trabajo.

El apoyo económico se entrega durante los 12 meses que contempla la capacitación, siempre que la persona beneficiaria cumpla con las condiciones establecidas por el programa.

¿Cuáles son los requisitos para Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas interesadas en incorporarse al programa deben cumplir con los requisitos establecidos para esta convocatoria.

Los principales son:

Tener entre 18 y 29 años de edad. No estudiar ni trabajar al momento de incorporarse al programa. Realizar el registro en la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro.

La incorporación está sujeta a la disponibilidad de espacios dentro del programa.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse?

Además de cumplir con los requisitos, las personas interesadas deben contar con documentación para completar su registro.

Los documentos señalados son:

Identificación oficial vigente. CURP. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Fotografía tamaño infantil. Documento migratorio, en caso de que la persona interesada sea extranjera.

Es importante que la documentación solicitada se encuentre vigente y corresponda con los datos proporcionados durante el proceso de registro.

¿Cuánto tiempo dura Jóvenes Construyendo el Futuro?

La capacitación contempla un periodo de 12 meses. Durante ese tiempo, las y los jóvenes reciben el apoyo económico mensual y cuentan con cobertura médica del IMSS, de acuerdo con las condiciones del programa.

Al tratarse de una capacitación laboral, las personas participantes deben acudir al centro de trabajo asignado y cumplir con las actividades y horarios establecidos.

¿Hasta cuándo está abierto el registro?

El registro comenzó el 1 de agosto de 2026 y continuará disponible mientras existan espacios para nuevos beneficiarios.

Por ello, las personas que cumplan con los requisitos y estén interesadas en recibir el apoyo deberán realizar su registro y revisar la disponibilidad de centros de trabajo.

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