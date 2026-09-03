Sheinbaum presume reforma profunda a la Constitución con más de 100 cambios

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Presidenta destaca cambios en la 4T. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que durante los últimos dos años se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales, cambios que, afirmó, han modificado áreas como energía, seguridad, programas sociales, sistema judicial, derechos de las mujeres y pueblos indígenas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las modificaciones buscan fortalecer el papel del Estado en sectores estratégicos y ampliar el reconocimiento de distintos derechos en la Constitución.

Más de 100 cambios legales y constitucionales

De acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno federal, las reformas aprobadas se distribuyen entre 27 modificaciones a la Constitución y 76 cambios legales.

Según Sheinbaum, estos ajustes representan una transformación de las reglas que regulan distintos ámbitos de la vida pública, desde el funcionamiento de instituciones hasta la política social y económica.

Las reformas se agrupan en cinco grandes bloques

La Consejería Jurídica de la Presidencia explicó que los cambios se concentran en cinco ejes principales:

Soberanía y sectores estratégicos.

Democracia y austeridad.

Seguridad y justicia.

Bienestar y desarrollo económico.

Derechos de mujeres, infancias y pueblos indígenas.

Energía, agua y maíz entre los temas centrales

Entre las reformas destacadas se encuentran modificaciones relacionadas con:

El papel de Pemex y la CFE

La protección del maíz nativo

El derecho al agua

Restricciones a la propaganda política extranjera

Medidas vinculadas con la soberanía nacional

También se mencionaron cambios encaminados a impulsar la infraestructura pública y proyectos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

Seguridad, Poder Judicial y desapariciones

Otro grupo de reformas se concentra en temas de seguridad y procuración de justicia.

Entre ellas se encuentran cambios relacionados con:

Combate a la extorsión

Tráfico de fentanilo

Lavado de dinero

Tráfico de armas

Feminicidio

Además, el gobierno incluyó en este bloque la elección mediante voto popular de integrantes del Poder Judicial, así como nuevas disposiciones para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y la integración de bases de datos nacionales.

Programas sociales y derechos laborales

Las autoridades también destacaron reformas relacionadas con programas sociales y condiciones laborales.

Entre los cambios mencionados se encuentran:

Incorporación de programas de bienestar en la Constitución

Reducción gradual de la jornada laboral

Seguridad social para trabajadores de plataformas digitales

Aplicación de la llamada Ley Silla

Nuevas disposiciones en materia de vivienda

Paquete Económico 2027 y nuevas reformas

Durante el mismo encuentro, Sheinbaum adelantó que la próxima semana será presentado el Paquete Económico 2027.

También señaló que el gobierno prepara nuevas iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, así como medidas relacionadas con la economía digital.

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