El caso del músico de Camilo Séptimo y otros multihomicidios que conmocionaron a México

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Multihomicidios que marcaron México. Foto: Gettyimages

El asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista, compositor y productor de Camilo Séptimo, ocurrido junto con integrantes de su familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, volvió a poner bajo atención los casos de multihomicidios cometidos al interior de viviendas.

Este caso se suma a otros multihomicidios registrados en México en los que familias o grupos de personas fueron asesinados dentro de sus propios domicilios. Sin embargo, cada investigación tiene circunstancias y resultados judiciales diferentes.

1. Caso Camilo Séptimo — Atizapán, Estado de México (2026)

Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de Camilo Séptimo y fundador de la agrupación, fue asesinado junto con tres personas en un departamento de Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

La Fiscalía mexiquense informó que los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre. El reporte del hallazgo se recibió durante la noche y posteriormente fueron detenidos dos hombres por su probable participación en el multihomicidio.

TECLADISTA de @CamiloVIImx y PRODUCTOR MUSICAL, el HOMBRE ASESINADO con SU FAMILIA en @GobAtizapan; ya HAY 2 DETENIDOS

Jonathan Meléndez Ochoa, conocido como Honas, es el hombre asesinado con su esposa y su niña de 3 años en un PH de Zona Esmeralda.@FiscaliaEdomex @SSPCMexico y… pic.twitter.com/7obiWyitzf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Uno de los detenidos fue identificado como socio del músico y, de acuerdo con las primeras investigaciones, habría utilizado esa relación de confianza para ingresar al inmueble.

Estatus: la investigación continúa y hay dos personas detenidas por su probable participación. Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

2. Familia asesinada en Nueva Santa María — Azcapotzalco, CDMX (2026)

El 28 de abril de 2026, cuatro integrantes de una familia fueron asesinados dentro de su vivienda en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad. El hallazgo ocurrió alrededor de las 15:00 horas, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueran alertados sobre personas lesionadas en un inmueble de la calle Begonias.

🚨#ASESINAN a una familia entera en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco. Una pareja y sus hijas, menores de edad, fueron halladas muertas en el 146 de Guanábana. Es el #MULTIHOMICIDIO en #CDMX en una zona con cámaras de vigilancia. pic.twitter.com/G5MtEqEAhI — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) April 29, 2026

Las primeras investigaciones apuntaron a una posible relación entre el crimen y una expareja sentimental de una de las víctimas. Medios reportaron posteriormente la detención de personas relacionadas con el caso.

El estatus del caso cuenta con personas detenidas, pero la investigación y el proceso judicial continúan.

#ÚLTIMAHORA🚨I Detienen a presuntos responsables del homicidio de una familia en #Azcapotzalco



🔴Autoridades informaron la detención de María de Jesús N, José María N, Francisco Javier N y Emiliano N, este último señalado por presuntamente disparar contra policías.



🔴Los… pic.twitter.com/iUTtcJTfxk — Josue Aguilar (@josuealeexis) April 29, 2026

3. Masacre de una familia en Tultepec — Estado de México (2022)

El 10 de abril de 2022, ocho integrantes de una familia fueron asesinados dentro de un domicilio ubicado en la colonia La Cañada, en Tultepec, Estado de México.

🔴 ASESINAN A UNA FAMILIA EN TULTEPEC. 8 PERSONAS SIN VIDA; SE REPORTAN NIÑOS ENTRE LAS VÍCTIMAS.



Un ataque armado al interior de un domicilio dejó un saldo de 8 personas sin vida en Tultepec, Estado de México. pic.twitter.com/faDjzBpRBP — Alexis Balbuena (@Alexis_Balbuen) April 11, 2022

Las víctimas fueron cuatro adultos y cuatro menores de edad. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los responsables ingresaron al inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

Matan en #Tultepec a 8 integrantes de una familia, entre ellos cuatro menores.

Otra terrible masacre y tal parece que no hay que esperar, más que la risa mordaz y corrosiva de @lopezobrador_ — J. Jesús Ortega Martínez (@jesusortegam) April 11, 2022

Las autoridades establecieron posteriormente que el ataque estaría relacionado con actividades de narcomenudeo y señalaron a integrantes del grupo conocido como los “Rikis”.

De las víctimas, seis eran femeninas y dos masculinas, entre ellas, cuatro menores de edad, personal de la institución realiza diligencias en el lugar. La @FiscaliaEdomex continuará las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. (2de2) — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 11, 2022

En mayo de 2023, cuatro integrantes de ese grupo recibieron una sentencia de 560 años de prisión cada uno por el homicidio de los ocho integrantes de la familia.

Procesan a Jonathan Iván "N" presunto homicida de un hombre, una mujer y un menor en #MelchorOcampo Es del grupo delictivo "los rikis", mismo que masacró a familia de 8 en #Tultepec @FiscaliaEdomex https://t.co/bvuOBdFFUo pic.twitter.com/eWTdRblbxd — Comunicacion XXI (@ComunicacionXXI) April 23, 2022

4. Multihomicidio de la Narvarte — Ciudad de México (2015)

El 31 de julio de 2015, cinco personas fueron asesinadas dentro de un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Las víctimas fueron el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.

Por el crimen fueron identificados tres autores materiales que posteriormente recibieron sentencias. Uno de ellos, Abraham Torres Tranquilino, fue condenado a más de 315 años de prisión.

🕯️🤍 11 años #Narvarte Contra el Olvido



Acompáñanos en esta jornada contra el olvido y juntxs honremos la memoria, verdad y justicia para Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Alejandra Negrete Áviles, Mile Virginia Martin, y Rubén Espinosa Becerril.



👇 Aquí los detalles: pic.twitter.com/653s39BeQU — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 29, 2026

Sin embargo, el caso no ha quedado completamente esclarecido. Las familias de las víctimas han señalado la posible participación de más personas y han exigido que se profundice en distintas líneas de investigación.

La Fiscalía capitalina ha señalado que la investigación continúa abierta.

5. Caso Cumbres — Monterrey, Nuevo León (2006)

En marzo de 2006, el asesinato de los hermanos Erik y María Fernanda Peña Coss dentro de su domicilio en la colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, generó una amplia cobertura nacional.

Por estos hechos fue responsabilizado Diego Santoy Riveroll, quien también fue encontrado responsable del intento de homicidio de Erika Peña Coss, además de otros delitos relacionados con el caso.

El caso del Asesino de Cumbres, Diego Santoy Riveroll, es un suceso muy conocido en México, Recientemente ha generado nuevas especulaciones y debates sobre el caso. Este año 2024, el escritor Javier Munguía publicó un libro titulado "El caso Cumbres. Toda la verdad sobre los… pic.twitter.com/iHC847vBdv — FIFAS (@elfifas_) December 27, 2024

En 2021, la sentencia definitiva estableció una pena de 71 años, 7 meses y 27 días de prisión para Santoy Riveroll. También se determinó el pago de una reparación del daño.

En este caso, el estatus cuenta con una sentencia definitiva.

Casos con distintos resultados judiciales

Estos casos muestran que los multihomicidios registrados dentro de viviendas han tenido diferentes desenlaces judiciales: en Tultepec y el caso Cumbres existen sentencias contra responsables; en Narvarte también hay personas condenadas, pero permanecen pendientes aspectos relacionados con el esclarecimiento total del crimen. En los casos de Atizapán y Azcapotzalco, ocurridos en 2026, las investigaciones aún se encuentran en curso.

En el caso de Jonathan “Honas” Meléndez, la Fiscalía del Estado de México mantiene las indagatorias para establecer el móvil y determinar la responsabilidad de las personas detenidas.

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