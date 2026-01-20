¿Te llaman números desconocidos? Esta respuesta puede acabar con el spam

GENERANDO AUDIO...

¿Qué hacer con las llamadas de spam? Foto: Getty Images

Recibir una llamada spam se ha vuelto parte de la rutina en México. Ya sea para ofrecer créditos, seguros, promociones o incluso intentos de fraude, millones de personas reciben este tipo de llamadas todos los días.

Aunque muchos creen que colgar o no contestar es la mejor solución, especialistas en sistemas de call center advierten que esa estrategia no siempre funciona.

¿Por qué rechazar una llamada spam no sirve?

Los sistemas automáticos que usan las empresas de telemarketing interpretan las llamadas rechazadas como una simple “línea ocupada” o “persona no disponible”. Es decir, colgar no les indica que no te interesa, sólo que no pudieron contactarte en ese momento.

Esto provoca que tu número siga activo en sus bases de datos y que vuelvan a marcarte más tarde, incluso desde otros números distintos. En algunos casos, ignorar repetidamente las llamadas puede aumentar la frecuencia de intentos.

Responder la llamada, aunque parezca contradictorio, sí envía una señal clara al sistema de que el número está activo y que la persona no tiene interés.

¿Cómo responder una llamada spam sin ponerte en riesgo?

La clave está en cómo contestas. No se trata de entablar conversación ni de dar explicaciones largas. Lo más recomendable es responder de forma breve y directa.

Puedes decir frases como:

“No me interesa”

“Eliminen mi número de su base de datos”

En el caso de ser llamadas legales, las empresas están obligadas a respetar esa solicitud y retirar tu número.

Nunca digas “sí” ni des datos personales

Evita responder con el clásico “¿sí?”, ya que puede ser usado como una modalidad de fraude donde se graba una respuesta afirmativa para simular la aceptación de un servicio o contrato.

Tampoco compartas información personal bajo ningún motivo:

Nombre completo

CURP o identificación

Dirección

Correo electrónico

Datos bancarios o tarjetas

Aunque la llamada parezca legítima, compartir estos datos puede facilitar fraudes o alimentar bases de datos desconocidas.

¿Qué hacer si el spam continúa?

Si las llamadas persisten, en México puedes registrar tu número en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP).

Como última opción, bloquear el número desde tu celular, sigue siendo una medida efectiva para frenar llamadas repetidas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.