Crédito Infonavit: cuánto dinero te puede prestar para comprar casa y cómo saber el monto exacto

Infonavit ofrece créditos para vivienda. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece créditos para que sea más fácil comprar una vivienda. Aunque el monto varía dependiendo la capacidad de pago del solicitante, el monto podría llegar a superar hasta los 2 millones de pesos.

A través de su página oficial, el Infonavit destaca que el crédito para comprar una casa podría ser de hasta 2 millones 935 mil pesos.

Para saber el monto que el Infonavit puede prestar para la compra de una casa, será necesario consultar tu información mediante la sección de precalificación y puntos de Mi Cuenta Infonavit.

Mientras que el plazo del crédito puede ser desde un año hasta 30 años, aunque existe un límite relacionado con la edad del solicitante:

Hombres: la suma de edad más plazo no debe superar los 70 años

la suma de edad más plazo no debe superar los Mujeres: la suma de edad más plazo no debe superar los 75 años

El crédito cuenta con tasa de interés fija durante toda la vida del financiamiento, que varía según el nivel salarial del trabajador. Las tasas van de 3.69% a 10.45%.

Opciones para aumentar el crédito

Existen maneras para incrementar el monto disponible mediante el crédito en conjunto con otras personas.

Puede tramitarse con:

el cónyuge

un familiar

un corresidente

En el caso de matrimonios, el cónyuge puede cotizar en Infonavit o en Fovissste.

Además, existe la opción Equipa tu Casa, que otorga un monto adicional para remodelar, reparar o mejorar la vivienda, siempre que no se modifique la estructura.

También está disponible el programa Hogar a tu Medida, que permite adaptar la vivienda para personas con discapacidad.

