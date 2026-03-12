El día en que “Don Goyo” despertó tras 56 años inactivo y evacuaron a la población

GENERANDO AUDIO...

Así fue cuando “Don Goyo” volvió a despertar. Foto: Cuartoscuro

Hoy 12 de marzo de 2026, el volcán Popocatépetl, conocido popularmente como “Don Goyo”, cumple un año más. Por ello, para conmemorar la historia de este coloso, recordaremos uno de los momentos más espectaculares: cuando volvió a mostrar actividad, un 21 de diciembre de 1994, después de permanecer en relativa calma durante 56 años.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la última actividad importante del volcán se había registrado en 1938. Sin embargo, durante la madrugada de aquel día de diciembre de 1994, el coloso volvió a emitir señales volcánicas que encendieron las alertas de autoridades y cuerpos de emergencia.

La reactivación provocó una gran movilización de personal de Protección Civil, científicos y autoridades, ya que la actividad volcánica representaba un posible riesgo para las comunidades cercanas al cráter.

Evacuaciones y alerta en comunidades cercanas

Tras detectarse el incremento en la actividad del volcán, miles de habitantes de poblaciones cercanas tuvieron que ser evacuados como medida preventiva.

Las acciones se concentraron principalmente en comunidades de los estados de Puebla, Morelos y el Estado de México, donde autoridades coordinaron operativos para proteger a la población.

Además, 70 alpinistas nacionales y extranjeros que se encontraban en la zona del volcán fueron evacuados, debido al riesgo que representaba el incremento de la actividad volcánica.

Este episodio marcó uno de los momentos más relevantes en la vigilancia moderna del Popocatépetl, ya que desde entonces el volcán se mantiene bajo monitoreo permanente por parte de especialistas.

¿Por qué el 12 de marzo se considera el cumpleaños del Popocatépetl?

Además de su relevancia geológica, el Popocatépetl también ocupa un lugar importante dentro de las tradiciones culturales de las comunidades cercanas.

Cada 12 de marzo, diversas poblaciones celebran lo que se conoce como el “cumpleaños” de Don Goyo, una tradición vinculada con los llamados “tiemperos” o “graniceros”, personas que, según la creencia popular, tienen la capacidad de comunicarse con los fenómenos naturales.

Durante estas ceremonias se realizan rituales y ofrendas para agradecer a la montaña y pedir protección o buenas lluvias. Los participantes suelen llevar alimentos, flores, veladoras, copal y bebidas como parte de las ofrendas tradicionales.

Una de las comunidades donde esta práctica continúa es Santiago Xalitzintla, considerada una de las poblaciones más cercanas al volcán y donde se mantienen vivas las tradiciones de respeto hacia el Popocatépetl.

