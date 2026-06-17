Cómo sacar la Constancia de Situación Fiscal de forma rápida y gratuita
Existe un mecanismo digital gratuito para sacar la Constancia de Situación Fiscal en cuestión de minutos y desde la comodidad de tu celular o computadora, ahorrando así largas filas en el SAT.
La Constancia de Situación Fiscal es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que concentra el historial e identidad de los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Incluye datos importantes como:
- RFC
- CURP (en el caso de personas físicas)
- Nombre completo o razón social
- Domicilio fiscal
- Régimen fiscal
- Obligaciones fiscales
- Cédula de Identificación Fiscal (CIF) con código QR
¿Para qué sirve la Constancia de Situación Fiscal?
De acuerdo con el SAT, la constancia permite verificar la información fiscal registrada de un contribuyente y acreditar su inscripción en el RFC.
Por ello, este documento es solicitado en:
- Trámites laborales
- Verificación de datos para facturación
- Actualización de información fiscal
- Acreditar el régimen fiscal ante terceros
- Consultar obligaciones fiscales registradas ante el SAT
¿Cómo sacar la constancia de situación fiscal en línea?
Portal del SAT (descarga inmediata)
- Ingresa al portal del SAT
- Entra a la sección “Genera tu Constancia de Situación Fiscal”
- Elige el método de acceso: contraseña o e.firma
- Captura los datos de autenticación
- Selecciona “Generar Constancia”
- Descarga o imprime el PDF
Requisitos y documentos
- RFC
- Contraseña del SAT o e.firma vigente
SAT ID
- Ingresa a SAT ID
- Selecciona “Constancia de Situación Fiscal con CIF”
- Captura RFC y correo electrónico
- Adjuntar identificación oficial vigente
- Firma la solicitud de forma electrónica
- Guarda el folio de seguimiento
- Espera la respuesta del SAT en un plazo de hasta cinco días hábiles
Requisitos y documentos
- RFC
- Correo electrónico personal
- Identificación oficial vigente
- Firma autógrafa digital dentro de la solicitud
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