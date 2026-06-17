Cómo sacar la Constancia de Situación Fiscal de forma rápida y gratuita

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La Constancia de Situación Fiscal se puede obtener en línea. Foto: Cuartoscuro

Existe un mecanismo digital gratuito para sacar la Constancia de Situación Fiscal en cuestión de minutos y desde la comodidad de tu celular o computadora, ahorrando así largas filas en el SAT.

La Constancia de Situación Fiscal es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que concentra el historial e identidad de los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Incluye datos importantes como:

RFC

CURP (en el caso de personas físicas)

Nombre completo o razón social

Domicilio fiscal

Régimen fiscal

Obligaciones fiscales

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) con código QR

¿Para qué sirve la Constancia de Situación Fiscal?

De acuerdo con el SAT, la constancia permite verificar la información fiscal registrada de un contribuyente y acreditar su inscripción en el RFC.

Por ello, este documento es solicitado en:

Trámites laborales

Verificación de datos para facturación

Actualización de información fiscal

Acreditar el régimen fiscal ante terceros

Consultar obligaciones fiscales registradas ante el SAT

¿Cómo sacar la constancia de situación fiscal en línea?

Portal del SAT (descarga inmediata)

Ingresa al portal del SAT Entra a la sección “Genera tu Constancia de Situación Fiscal” Elige el método de acceso: contraseña o e.firma Captura los datos de autenticación Selecciona “Generar Constancia” Descarga o imprime el PDF

Requisitos y documentos

RFC

Contraseña del SAT o e.firma vigente

SAT ID

Ingresa a SAT ID Selecciona “Constancia de Situación Fiscal con CIF” Captura RFC y correo electrónico Adjuntar identificación oficial vigente Firma la solicitud de forma electrónica Guarda el folio de seguimiento Espera la respuesta del SAT en un plazo de hasta cinco días hábiles

Requisitos y documentos

RFC

Correo electrónico personal

Identificación oficial vigente

Firma autógrafa digital dentro de la solicitud

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