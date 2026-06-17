Trump dice que EE.UU. no necesita a México en T-MEC; UNAM asegura que es estrategia y alerta este riesgo

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Fotos: Cuartoscuro y AFP

Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre que Estados Unidos no necesita a México ni a Canadá dentro del T-MEC forman parte de una estrategia de negociación rumbo a la revisión del acuerdo comercial, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes alertaron que el verdadero riesgo para el país sigue estando en factores internos que mantienen frenada la inversión y limitan el crecimiento económico.

UNAM asegura que postura de Trump sobre T-MEC forma parte de una estrategia de negociación

Durante el Seminario México ante la revisión del T-MEC, prioridades estratégicas y escenarios de negociación, organizado por la UNAM, especialistas coincidieron en que la postura de Trump no debe analizarse como el único factor de presión dentro del proceso de revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Francisco Cruz Barney explicó que las declaraciones del mandatario estadounidense, en las que sostiene que su país no necesita de México ni de Canadá, responden principalmente a una estrategia de negociación dentro del proceso de revisión del acuerdo.

El especialista señaló que Estados Unidos probablemente confirmará hasta el último minuto su intención de extender la vigencia del tratado por otro periodo de 16 años, a diferencia de México y Canadá, que ya manifestaron por escrito su deseo de mantener vigente el acuerdo comercial.

Expertos advierten que incertidumbre en T-MEC podría seguir frenando inversiones en México

Sin embargo, especialistas advirtieron que, si no se alcanza una determinación el próximo 1 de julio y el proceso entra en un esquema de revisiones anuales, seguirán sin resolverse factores que actualmente impiden que la inversión crezca a mayor ritmo dentro de México.

Entre esos obstáculos internos mencionaron la necesidad de ofrecer mayor certeza jurídica respecto a los derechos privados de propiedad y garantizar el cumplimiento de contratos, elementos que continúan afectando directamente el crecimiento económico nacional.

Trump no es el único factor que influye en revisión del T-MEC, señala UNAM

Carlos Humberto Reyes Díaz, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que Trump es solo una de varias fuerzas que actualmente están moviendo la negociación del T-MEC.

Explicó que otros factores relevantes dentro del proceso incluyen a medios de comunicación, cadenas productivas y mercados de capital, mientras Estados Unidos busca establecer condiciones más cercanas a un contrato de adhesión que a un acuerdo de voluntades entre socios comerciales.

México debe invertir en innovación y sectores estratégicos para no quedar rezagado

Durante el encuentro académico también se advirtió que México enfrenta el reto de modificar su estrategia económica dentro del nuevo contexto internacional, particularmente ante la creciente competencia global en cadenas de suministro y el peso que actualmente tienen las multinacionales.

Karen Sigmond, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, explicó que para Estados Unidos algunos de los temas prioritarios en 2026 serán la entrada de productos chinos a través de México, así como asuntos laborales, energéticos y acceso al mercado.

Finalmente, especialistas coincidieron en que México deberá fortalecer relaciones comerciales con otros mercados e invertir en educación, innovación, transferencia tecnológica y sectores estratégicos como semiconductores e inteligencia artificial para no quedar rezagado frente a la competencia global.

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