La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 17 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 17 de junio de 2026
Claudia Sheinbaum resalta que ha realizado 20 llamadas con Donald Trump; en una de ellas, abogó por Cuba.
“Nosotros siempre vamos a buscar la autodeterminación de los pueblos (…) No estamos a favor de los bloqueos. Daña a los pueblos, no daña a los gobiernos.”
Claudia Sheinbaum asegura que posiblemente verá el juego de México vs Corea del Sur en Palacio Nacional, dependiendo de su agenda.
Al respecto, destaca que la Consejería Jurídica hizo un llamado a suspender actividades laborales este miércoles a partir de las 15:00 horas por el duelo entre Colombia y Uzbekistán. Lo mismo aplicará para el jueves 25 de junio, cuando será el tercer partido de la Selección Mexicana.
La presidenta evita pronunciarse sobre la posible protesta de la CNTE en los alrededores del Estadio Azteca para este miércoles en el partido de Colombia vs Uzbekistán. Solo asegura que, en caso de que ocurra, no debe haber represión por parte de la policía de CDMX.
Ante versiones de que el senador investigado por vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, Enrique Inzunza, busque la candidatura de Morena para gobernador en Sinaloa, Claudia Sheinbaum asegura que “decidirá la gente” y “el propio partido”.
“Entiendo que Morena va a sacar la convocatoria para sus encuestas y que solicitó que hubiera separación en algunos casos. Ya lo decidirá Morena”.
La presidenta evitó dar su opinión personal y solo dijo que el partido debe analizar los antecedentes.
Insultos a Trump e investigación a cónsules mexicanos en Estados Unidos
Claudia Sheinbaum no concuerda con los comentarios sobre Donald Trump hechos por Manuela Obrador Narváez, prima de Andrés Manuel López Obrador, quien insultó al presidente estadounidense durante un mitin de Morena en Palenque.
La presidenta asegura que pidió a la secretaria de Bienestar que hable con Manuela Obrador “y ver si hubo una falta administrativa en el trabajo que ella realiza, pero no es correcto; eres delegada de Bienestar o eres militante de Morena; a lo mejor puedes ser militante de Morena, pero no puedes estar en las dos tareas.”
Asimismo, Claudia Sheinbaum condena que la cónsul de México en Houston, María Elena Orantes, esté promoviendo en el extranjero a su organización 50+1, conformada por mujeres de derecha.
“Esta mal, muy mal, porque los consulados no son ni para promoción personal ni para promoción de un partido político o de una organización. Los consulados, su primera función, es apoyar a los hermanos migrantes.”
Destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “seguramente está tomando nota” para hacer un llamado de atención.
De igual forma, la presidenta pidió a la SRE que investigue el festejo celebrado en un ferri turístico por el cónsul mexicano, Marco Bucio Mújica, por el aniversario 250 de Estados Unidos.
Por otra parte, Claudia Sheinbaum reconoce la disminución de homicidios en México durante el Mundial 2026. “Es una cifra histórica”. Asegura que esto es resultado de su estrategia de prevención de la violencia en jóvenes.
Cuestiona si existe otro país que haya bajado casi a la mitad los homicidios dolosos en 20 meses, “con una situación como la que se vive en México.”
Modernización de hospitales
El titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, indica que trabajan en garantizar el acceso a internet en todos los centros de salud y digitalizar el abasto de medicamentos con códigos de barra.
Claudia Sheinbaum resalta una meta de inversión de 27 mil millones de pesos invertidos en obras de electricidad para este sexenio.
La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, destaca que tienen pendiente 8 mil 247 localidades por electrificar.
De igual forma, proyectan realizar 45 mil 182 obras durante el sexenio de Claudia Sheinbaum; representa el triple de los trabajos hechos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, subraya que habrá electricidad en todos los hogares del país para el 2028, alcanzando una cobertura del 99.99%.
A través de un enlace, se muestra la modernización del Hospital General de Xoco en CDMX; se muestra un aula especial donde residentes médicos pueden ver cirugías en tiempo real.
Se inaugura el Centro de Innovación Quirúrgica: una área de urgencias que cuenta con los equipos necesarios, como pantallas inteligentes, para diagnóstico y tratamiento en el mismo quirófano.
Con un tomógrafo, pueden tener diagnósticos en un breve tiempo, toda vez que el quirófano tiene un robot quirúrgico que permite tener 44 formas de operar.
El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, asegura que esta sala de urgencias es la más avanzada y “más grande de América Latina”.
Como parte de la modernización del sistema de salud, Alejandro Svarch Pérez informa que instalaron:
1. Mastógrafos con IA en el Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX.
2. Quirófanos inteligentes en el Hospital General de Jiutepec, en Morelos.
3. Red de robots quirúrgicos en tres hospitales del Edomex y Yucatán.
4. Remodelación al área de urgencias del Hospital General de Xoco en CDMX.
Mediante un enlace, entregan 94 viviendas en Lomas de San Miguel, en Puebla, como parte del programa de Viviendas para el Bienestar.
La meta original de viviendas para dicha entidad era de 48 mil 700 viviendas; sin embargo, subieron el objetivo a 75 mil, que equivale a un aumento del 73%.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum este miércoles 17 de junio.
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