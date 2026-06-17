Las de hoy | 17 de junio de 2026

GENERANDO AUDIO...

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 17 de junio de 2026

Reforma: Gastan 3 mil 360 mdp y la ciudad se inunda

Pese a la inversión de 3 mil 360 millones de pesos en obras de prevención, las lluvias provocaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad, con anegaciones en vialidades y en instalaciones del Metro, lo que exhibió fallas en la capacidad de reacción de las autoridades.

El Universal: IA, el otro enemigo de migrantes en EU; alertan de fraudes

Delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial para clonar información, voz e imagen de abogados migratorios, realizar falsas audiencias y prometer la regularización de migrantes indocumentados a cambio de pagos de miles de dólares.

Excélsior: Mencho financiaba a los Chapitos: Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue el enlace directo para que el Cártel Jalisco Nueva Generación apoyara con recursos económicos y personal a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La Jornada: Agonía del libre comercio pega al crecimiento del país: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la incertidumbre internacional y el rediseño geopolítico impulsado por Estados Unidos están modificando el escenario comercial global, con efectos en el crecimiento económico de México.

Milenio Diario: Alzan la mano 75 en pos de una gubernatura… sólo entre la 4T

La alianza conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México anunciará su convocatoria y ruta política rumbo al proceso electoral en 17 entidades, en el que participan aspirantes como senadores, diputados, alcaldes y dirigentes estatales.

El Financiero: Crecería consumo privado 2.6% anual en mayo

El consumo privado en México habría registrado un crecimiento anual de 2.6% durante mayo, impulsado por la demanda interna, que continúa siendo uno de los principales soportes de la actividad económica.

El Economista: Mezcla mexicana cotiza en 73 dólares; ha bajado 10% tras acuerdo Irán-EU

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 73 dólares por barril, con una caída de 10% tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Por su parte, el crudo Brent cotizó en 78.9 dólares y el WTI en 76 dólares por barril.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.