Monreal niega crisis interna en Morena y defiende a Adán Augusto

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Monreal defendió experiencia de Adán Augusto. Foto: AFP

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que exista una crisis interna en el partido y defendió el papel de Adán Augusto López, a quien descartó como un factor de conflicto dentro del movimiento.

Luego de versiones sobre tensiones al interior de Morena, Monreal aseguró que el exsecretario de Gobernación no representa un obstáculo político y, por el contrario, puede contribuir a la unidad rumbo a los procesos internos.

Monreal descarta conflicto con Adán Augusto

El líder parlamentario rechazó que Adán Augusto sea una “piedra en el zapato” para algún grupo dentro de Morena y destacó su experiencia política.

“No creo que haya sido o que sea una piedra en el zapato de nadie, y creo que su experiencia y su madurez política puede ayudar a mantener la unidad”, afirmó.

Monreal señaló que el el legislador cuenta con trayectoria en negociación política, lo que —dijo— puede ser clave en la selección de candidaturas en las circunscripciones que le sean asignadas.

Niega relevo en la coordinación de Morena

Sobre su permanencia al frente de la bancada guinda en San Lázaro, Monreal aseguró que hasta el momento nadie le ha solicitado dejar la coordinación, aunque reconoció que su generación política se encuentra en una etapa de salida.

“No, hasta ahora no me ha propuesto nadie, pero yo estoy siempre a la espera y siempre tengo mi documento en la mesa”, dijo.

El coordinador subrayó que los cargos legislativos no deben asumirse como permanentes y que está dispuesto a dar un paso al costado cuando así se determine.

“Estos puestos que uno desempeña no debe uno aferrarse o generarse como puestos eternos; cuando ya no eres útil, tienes que retirarte”, sostuvo.

Morena busca enviar mensaje de unidad

Las declaraciones de Monreal se dan en medio de ajustes internos y definiciones políticas dentro de Morena, rumbo a los próximos procesos electorales, donde la dirigencia y los liderazgos buscan cerrar filas y evitar señales de división al interior del partido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.