Inicia inscripción al Servicio Militar Nacional: requisitos y cómo hacerlo

El reclutamiento inició en enero del 2026. Foto: Cuartoscuro.

En enero iniciará el reclutamiento de jóvenes para el Servicio Militar correspondiente a 2026. Conoce las fechas, etapas y beneficios que debes cumplir para este requisito obligatorio.

A inicios de este año, comienza el proceso para los jóvenes que participaron en el sorteo realizado en noviembre del 2025. El Servicio Militar del 2026 iniciará con el habitual reclutamiento, según el portal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

¿Cuándo inicia el reclutamiento para obtener la cartilla militar?

El personal militar acudirá a las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento durante los fines de semana de enero, en un horario de 08:00 a 13:00 horas.

Dicho personal entregará la cartilla de identidad a los jóvenes enlistados. Durante este proceso, el Ejército aprovecha para invitar a las mujeres mayores de edad a que participen en el programa voluntario de Servicio Militar.

Las y los jóvenes deben entregar los siguientes documentos:

Cartilla de identidad del Servicio Militar (original)

Acta de nacimiento (copia)

Identificación oficial con fotografía (copia)

CURP

Adiestramiento y liberación del servicio militar 2026

La Sedena indicó que, para este 2026, el Servicio Militar consiste en dos escalones de adiestramiento. Cada uno se compone por 13 sesiones sabatinas, que durarán tres meses, en un horario de 07:00 a 13:00 horas.

Primer escalafón: 14 de febrero al 9 de mayo

Segundo escalafón: 1 de agosto al 24 de octubre

Tras eso, la Cartilla Nacional se liberará en diciembre del 2026. Las autoridades militares instalarán puestos de entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento para entregar las Cartillas de Identidad y Hojas de Liberación.

Las y los jóvenes deben llevar la siguiente documentación:

Recibo

Identificación oficial con fotografía

Las autoridades entregarán la cartilla a familiares de primer grado cuando la persona no pueda acudir por enfermedad, diligencia o estudios, siempre y cuando lleven una carta poder requisada para ese fin.

Si alguien no recoge su cartilla a tiempo, podrá acudir a las oficinas de reclutamiento de las Zonas Militares y Navales de enero a junio del 2027. Las cartillas no reclamadas serán destruidas el 1 de julio, como ocurre cada año.

Beneficios del servicio militar

Servicio médico del soldado durante el adiestramiento

Seguro de vida militar

Alimentación

Vestuario

Alojamiento

Ayuda económica (130 pesos semanales)

Identificación del Servicio Militar Nacional durante el adiestramiento

Instrucción militar

Capacitación en talleres de artes y oficios

Credencial plástica adicional al terminar el adiestramiento

Posibilidad de obtener la distinción de soldado de primera o ascenso a cabo

Posibilidad de participar en el desfile militar del 16 de septiembre

¿Cuándo inicia el sorteo para la cartilla militar del 2027?

En noviembre de cada año, la Sedena realiza el sorteo en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento. Por ello, en noviembre de este 2026 se realizará el sorteo para el servicio militar del año siguiente.

Los jóvenes que obtengan bola blanca o azul deben realizar el Servicio Militar en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana.

En cambio, quienes tuvieron bola negra están exentos de realizar el servicio, aunque quedan a disponibilidad de las autoridades. En enero del 2027, iniciará el proceso de reclutamiento ya mencionado.

Las personas con dudas o aclaraciones pueden comunicarse a los teléfonos 55 55 80 52 37 y 55 55 89 12 36, en horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

