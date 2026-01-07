GENERANDO AUDIO...

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, durante la cual fue capturado Nicolás Maduro, y llamó a mantener la cohesión nacional en México, tras un debate marcado por posturas encontradas entre oficialismo y oposición.

Con los votos mayoritarios de Morena y sus aliados, el órgano legislativo aprobó un punto de acuerdo en el que expresó su rechazo a la acción del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, al considerar que viola principios del derecho internacional.

Congreso rechaza acción de EE. UU. y fija postura oficial

Al presentar el acuerdo, la senadora de Morena Laura Itzel Castillo afirmó que el Congreso manifiesta: “Su profunda preocupación ante la intervención militar emprendida por Estados Unidos de América en la República Bolivariana de Venezuela y su rechazo categórico a toda acción unilateral que contravenga los principios fundamentales del derecho internacional”.

En el mismo documento, la Comisión Permanente exhortó a la unidad interna ante el escenario global.

“Convoca a las mexicanas y a los mexicanos a mantener la cohesión nacional frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la confrontación”, señaló Castillo.

Oposición cuestiona defensa de Maduro

Durante el debate pactado, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó al oficialismo por condenar la intervención y defender al régimen venezolano.

“Se equivocan en su defensa de Maduro, porque Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela”, afirmó.

Añadió que Morena guardó silencio ante la crisis humanitaria: “No dijeron nada cuando 8 millones de venezolanos tuvieron que salir huyendo, ni cuando el 80% vivió en pobreza extrema”.

Desde el PRI, el diputado Víctor Samuel Palma César sostuvo que fue el propio gobierno de Maduro el que debilitó la soberanía venezolana.

“Fue el propio gobierno de Maduro quien erosionó la soberanía venezolana”, declaró.

Posturas divididas sobre organismos internacionales

Movimiento Ciudadano también rechazó la intervención militar, pero cuestionó la idea de que esta traiga estabilidad. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió: “Creer que una intervención militar traerá la paz o la democracia es ingenuo y falaz”.

El oficialismo fue más allá. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, acusó intereses económicos: “No dicen que van por democracia, dicen que van por el petróleo de Venezuela”.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, cuestionó a la ONU y la OEA: “Han mostrado su ineficacia; es momento de redefinir el multilateralismo”.

El Congreso mantendrá el tema en seguimiento ante el impacto regional del conflicto.

