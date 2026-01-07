Cae otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío de recursos

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Puebla a Eduardo Enrique Gómez García, excolaborador de Genaro García Luna, por su presunta participación en peculado y delincuencia organizada, ligados al desvío de recursos públicos mediante contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS), informó la autoridad federal.

De acuerdo con el recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, la detención fue realizada por policías federales ministeriales tras trabajos de inteligencia y coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Gómez García fue asegurado para ser presentado ante la autoridad judicial que lo requería.

“Hace unas horas en el estado de Puebla, policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República aprehendieron a Eduardo N por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada, con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”, confirmó Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes

Contratos con el OADPRS entre 2008 y 2013

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señalan que entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Gómez García habría suscrito contratos de servicios para distintos Centros Federales de Readaptación Social, todos bajo el control del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Por ello, autoridades los señalan por delitos de peculado y delincuencia organizada, ligados al desvío de recursos públicos.

Otros excolaboradores de García Luna detenidos

La captura de Gómez García se suma a las detenciones de Jesús Alberto Caballero Tardaguila y María Vanesa Pedraza Madrid, también excolaboradores de García Luna.

De acuerdo con la FGR, Caballero Tardaguila habría simulado operaciones para canalizar recursos públicos a empresas controladas por el exsecretario.

“Jesús “N”, entre 2013 y 2015, como servidor público, probablemente también participó en la simulación de contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de la institución referida de la administración pública federal”, explicó Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes

Mientras que María Vanesa Pedraza Madrid, fue identificada como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos al parecer provenientes de la delincuencia organizada; así como para el desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia.

“En cuanto a María “N”, también fue aprehendida derivado del trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y fue vinculada a proceso por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes

