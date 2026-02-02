CNTE va por paro nacional de 72 horas; buscan negociar con el Gobierno

GENERANDO AUDIO...

Los agremiados celebraron una asamblea en Yucatán.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) indicó que realizará un paro nacional de 72 horas para volver a negociar un esquema de pensiones digno con el Gobierno federal.

El pasado 31 de enero, el magisterio realizó la Asamblea Nacional Representativa en Mérida, Yucatán. En dicho encuentro, las y los agremiados acordaron realizar el paro de 72 horas, como “antesala” a una huelga general de maestros de la educación pública, según indicó el CNTE en un comunicado.

Sin embargo, el sindicato no indicó la fecha aproximada de dicho paro. Medios de comunicación resaltaron que sería el 18, 19 y 20 de marzo.

CNTE intensificará brigadeo en escuelas

Antes de celebrar la asamblea del CNTE, Elvira Veleces Morales, secretaria general de la Sección 14 de Guerrero, resaltó que este paro, buscan reanudar el diálogo entre el Gobierno federal, la Comisión Nacional Única de Negociación y las mesas tripartitas con los contingentes.

Resaltó que, en enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se negó a tener reuniones con ellos para atender sus demandas.

Asimismo, la lideresa adelantó que realizarán un brigadeo nacional en escuelas, toda vez que coordinarán a los contingentes para las próximas movilizaciones.

Por su parte, Filiberto Frausto Orozco, secretario de la Sección 34 de Zacatecas, indicó que trazarán un plan de acción para concientizar al magisterio sobre su causa. Destacó que esta concientización en escuelas ayudará a las movilizaciones que se realicen en los próximos meses.

¿Cuáles son las demandas del CNTE?

Durante el 2025, el CNTE realizó múltiples manifestaciones para exigir al gobierno federal que cumpla con sus demandas.

La última ocurrió el pasado 15 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, donde conmemoraron el 46 aniversario de la fundación de la Coordinadora Nacional.

La CNTE exige modificaciones a la ley para recibir una mejor pensión, eliminando para ellos el sistema de Afores.

Demandas del CNTE

La abrogación de la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador

La derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007

El rechazo al sistema de UMAs y Afores en el esquema de pensiones

La exigencia de un sistema solidario de pensiones

