Conoce el paso a paso de cómo registrarte o recuperar la contraseña de tu Tarjetón Digital del IMSS

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Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden acceder a su Tarjetón Digital para consultar comprobantes de pago y otra información laboral. Si es la primera vez que ingresas o necesitas recuperar tu acceso, estos son los pasos que debes seguir.

Para crear una cuenta nueva en el sistema del Tarjetón Digital IMSS, debes contar con los siguientes datos:

Delegación

Matrícula

CURP

Fecha de ingreso al IMSS

Correo electrónico personal

Contraseña nueva

Confirmación de contraseña

Una vez capturada la información, el sistema validará los datos para completar el registro.

¿Cómo cambiar tu contraseña?

Si ya tienes una cuenta, pero deseas actualizar tu clave de acceso, el sistema solicita:

Delegación

Matrícula

Contraseña actual

Contraseña nueva

Confirmación de contraseña

Correo personal

Este proceso permite mantener actualizada la seguridad de la cuenta y seguir utilizando los servicios digitales del instituto.

¿Olvidaste tu contraseña? Así puedes recuperarla

En caso de no recordar tu contraseña, el portal ofrece una opción de recuperación. Para ello necesitarás proporcionar:

Delegación

Matrícula

CURP

Fecha de ingreso al IMSS

Con estos datos, el sistema verificará tu identidad para ayudarte a restablecer el acceso al Tarjetón Digital.

El servicio está disponible para trabajadores activos y jubilados del IMSS, quienes pueden realizar estos trámites de forma digital sin acudir a oficinas.

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