Mario Delgado niega pago de 800 millones de pesos a la CNTE para retirar plantón

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Delgado niega soborno a la CNTE. Fotos: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) retiró esta semana el plantón que mantuvo durante casi tres semanas en el Zócalo de la Ciudad de México, tras una serie de negociaciones con autoridades federales para atender diversas demandas del magisterio.

Sin embargo, posteriormente, surgieron versiones sobre una presunta entrega de 800 millones de pesos a la Sección 22 de Oaxaca como parte de los acuerdos alcanzados para concluir la protesta.

Mario Delgado rechaza pago de 800 millones de pesos a la CNTE

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, negó que el Gobierno federal haya entregado 800 millones de pesos a la CNTE para que retirara su plantón en la Ciudad de México.

Durante una entrevista realizada en Tijuana, Baja California, el funcionario aseguró que dichos recursos forman parte del presupuesto destinado a atender el rezago educativo en distintas entidades del país.

Siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo. Precisamente se destinan a estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero para atender las necesidades del sistema educativo.

SEP asegura que recursos son para plazas y cobertura educativa

De acuerdo con Delgado, los recursos se utilizan para crear plazas docentes, ampliar horas laborales, realizar recategorizaciones, basificaciones y cubrir vacantes detectadas mediante diagnósticos educativos.

El secretario explicó que este mecanismo se aplica desde hace tres años. Asimismo, aseguró, busca fortalecer la atención en regiones donde existen carencias de personal o infraestructura educativa.

Asimismo, señaló que los recursos provienen directamente del presupuesto federal asignado a educación.

“No hay ni un peso para la CNTE”, afirma secretario

Mario Delgado insistió en que los recursos no son entregados a organizaciones sindicales ni pasan por manos de la CNTE o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato. No hay ningún recurso para el sindicato.

El funcionario también rechazó que los 800 millones de pesos hayan sido ofrecidos como condición para que los maestros levantaran su movilización.

Según explicó, las mesas de trabajo se enfocan en identificar necesidades educativas en cada estado y definir acciones para atenderlas.

La CNTE retiró su campamento del Centro Histórico tras 20 días de protesta. Asimismo, anunció que continuará reorganizando sus acciones para exigir atención a sus principales demandas laborales y pensionarias.

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