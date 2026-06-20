¡Feliz día, papás! Frases y planes para celebrar el Día del Padre en CDMX

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¡Feliz día del padre te deseamos en Uno TV! | Imagen: Getty Images – IA

El Día del Padre, que se celebra cada tercer domingo de junio, reconoce y honra la influencia y contribución de los padres en la vida de sus hijos y la sociedad, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por esa razón, en Uno TV felicitamos a todos los papás de México.

Desde frases para felicitar a papá a través de WhatsApp o redes sociales hasta planes ideales para celebrar, existen múltiples ideas para aplicar este Día del Padre.

Frases para celebrar a papá

La inteligencia artificial de Gemini pensó en algunas frases emotivas que los hijos pueden dedicar a sus padres a través de WhatsApp:

“¡Feliz día, jefe! Gracias por ser mi mejor guía, mi mayor ejemplo y el que siempre me saca del apuro. Te mando un abrazo gigante hoy en tu día”.

“Papá, gracias por heredarme tus mejores gustos, tus grandes consejos y ese amor incondicional. ¡Eres el número uno! Que pases un gran domingo”.

“Si de grande logro ser la mitad de lo chingón que eres tú, ya habré hecho las cosas bien. ¡Feliz Día del Padre, te quiero muchísimo!”.

“Gracias por estar en cada partido, en cada meta y en cada domingo familiar. Hoy te toca consentirte a ti, ¡un abrazo fuerte, papá!”.

Sin embargo, la IA también pensó en cuatro frases de corte humorístico para que, además de mostrarle cariño y devoción a papá, ambos también puedan reírse:

“¡Feliz día, papá! Te quiero tanto que hoy prometo no pedirte dinero prestado… al menos hasta mañana. ¡Disfruta tu día!”.

“Feliz Día del Padre al verdadero rey del control remoto, el as de la parrilla y el dueño de los peores chistes. ¡Te amamos, jefe!”.

“Gracias por darme los mejores genes y esa paciencia infinita que te tuviste que cargar conmigo. ¡Felicidades hoy en tu día, viejo!”.

“Dice mi mamá que el mejor regalo que pudiste tener fuimos nosotros… pero por si las dudas, al rato nos echamos una chela fría a tu salud. ¡Feliz día!”

Finalmente, la herramienta ofreció una serie de frases cortas que se pueden acompañar con emojis en apps de mensajería instantánea:

“¡Feliz día al jefe de jefes! Gracias por tanto, papá. Te mando un fuerte abrazo”.

“Porque padre no es el que engendra, sino el que aguanta todas mis ocurrencias. ¡Feliz Día del Padre!”.

5 lugares para celebrar el Día del Padre

1. Un paseo por el Centro Histórico

Un plan ideal para papá, sobre todo si le gusta caminar y recorrer puntos históricos, es dar una vuelta por el Centro Histórico de la Ciudad de México, recorriendo sitios como:

Templo Mayor

Alameda Central

Palacio de Bellas Artes

Catedral Metropolitana

Museo del Estanquillo

2. Una visita al Fan Fest por el Mundial

Los papás futboleros disfrutarán el Día del Padre de 2026 durante el Mundial y un plan para celebrarlo es llevarlo al FIFA Fan Festival MX.

El horario del Fan Fest para este domingo es de 08:30 a 18:30 horas y se proyectarán partidos como:

España vs Arabia Saudita

Bélgica vs Irán

Uruguay vs Cabo de Verde

Nueva Zelanda vs Egipto

3. Domingo de museos

La Ciudad de Mexico ofrece la oportunidad de visitar museos de manera gratuta los domingos. Entre la oferta que presenta la capital se encuentran el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, el de Antropología y el Museo Nacional de Arte (MUNAL).

Se recomienda revisar con antelación que el museo a considerar esté abierta y sea gratuito los domingos.

4. Zoológico de Chapultepec

Otro plan accesible para el Día del Padre es el Museo de Chapultepec debido a que la entrada es gratuita; sin embargo, el herpetario, el mariposario y otros espacios como Dinosaurium tienen un costo adicional.

5. Una vuelta en bicicleta por la ciudad

Los paseos dominicales Muévete en Bici son otra opción para el Día del Padre, pues arterias principales como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, División del Norte y Patriotismo cierran parte de su tráfico vehicular para un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros.

¿Cuál es el origen del Día del Padre?

La idea de celebrar a los papás surgió en 1910, en Spokane, Washington, cuando Louise Smart Dodd se vio inspirada en la dedicación de su padre para criarla junto a sus hermanos como padre soltero.

Sin embargo, fue hasta 1972 cuando el Día del Padre fue oficialmente reconocido como día feriado en Estados Unidos. “Desde entonces, esta celebración se ha expandido a muchas partes del mundo”, según la UNAM.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 21.2 millones de hombres que son padres. De ellos, el 93.5 % declaró estar casado o en unión libre; el 5.9 %, separado, divorciado o viudo; y solo el 0.5 % se identificó como padre soltero.

¿Cómo se celebra el Día del Padre en México?

En México, el Día del Padre es también una ocasión para que las familias se reúnan y celebren con actividades especiales, regalos y expresiones de cariño, según la UNAM.

“Esta celebración sirve para reflexionar sobre los diferentes roles que los padres modernos desempeñan dentro de sus familias, y cómo estos roles han evolucionado con el tiempo”. UNAM

Además, el Día del Padre sirve para destacar los desafíos que enfrentan muchos padres, como la conciliación de la vida laboral y familiar, y el acceso a derechos parentales equitativos, complementa la institución académica.

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