Conoce el sistema antidrones que blindará sedes del Mundial 2026 en México

México instalará centros de mando y sistemas de inhibición para detectar y neutralizar drones no autorizados durante los partidos y eventos masivos del Mundial 2026, como parte de un esquema de seguridad aérea que operará en estadios y zonas de aficionados.

El despliegue estará a cargo del Grupo de Respuesta a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya realiza pruebas con equipos móviles, radares y dispositivos portátiles.

“El sistema, lo que va a hacer es que se actualiza un área de inhibición, detecta un dron que no haya sido registrado, que no esté cumpliendo con las normas que dicta la Agencia Federal de Aviación Civil, y aquí es donde nos pone los datos de los drones”, explicó el coronel Vicente Gamboa, comandante del GRE, en entrevista con Uno TV.

Detección e inhibición de drones no autorizados

El personal militar se capacita con plataformas de vigilancia y equipos de interferencia de señal para ubicar y desactivar aeronaves no tripuladas fuera de norma. De acuerdo con los mandos técnicos del grupo, el sistema combina detección temprana y bloqueo controlado de vuelo.

“Manejamos drones de vigilancia para detectar drones que no estén registrados y poder inhibirlos con un sistema de detección, en primer lugar, y de inhibición, que hace que los drones retornen al lugar de donde salieron, o que sean dirigidos a una zona de aterrizaje previamente establecida”, detalló el coronel Gamboa.

Añadió que el sistema permite delimitar con precisión el área donde se aplica la interferencia: “Podemos hacer una poligonal exclusivamente donde queremos que se haga la inhibición, vamos a detectar el vuelo de un dron por aquí afuera, y no tendremos ningún problema, pero lo vamos a estar viendo”.

Antenas, radares y monitoreo de trayectoria

Los equipos incluyen antenas de detección y sistemas de monitoreo aéreo que permiten rastrear ruta y punto de control de los dispositivos. El seguimiento se realiza desde centros móviles y estaciones semifijas.

“Podemos observar incluso dónde está el controlador o de dónde despegó, pero una vez que entra a la zona roja, que es la zona roja de exclusión, ahí en automático el equipo, o ya sea manualmente, pero lo vamos a inhibir”, señaló el coronel Gamboa.

Las unidades no son fijas. Vehículos adaptados transportan antenas e inhibidores y pueden operar a distancia desde una interfaz digital.

“Puede ser operado de manera remota desde dentro del vehículo, y el operador únicamente tiene que estar al pendiente de la interfaz, y de cualquier alerta que le emite el sistema, para llevar a cabo la emisión de manera adecuada. Por último, este tipo de equipos nos permite ajustar un rango de cobertura donde nosotros podemos elegir, en qué rango podemos detectar los drones”, explicó el ingeniero en comunicaciones y electrónica José Lara, integrante del GRE.

Sistemas portátiles y equipos semifijos

Además de plataformas móviles, el grupo cuenta con inhibidores portátiles tipo fusil que requieren contacto visual con el dron objetivo, así como sistemas semifijos para cobertura perimetral continua.

“Estos equipos es necesario que el operador tenga el dron línea de vista para poder llevar a cabo la inhibición […] los sistemas semifijos son los que nos permiten crear un rango de cobertura dentro del perímetro de su alcance que nos permite llevar a cabo la detección y la inhibición de cualquier dron no autorizado que se encuentre dentro de ese perímetro”, indicó Lara.

En la demostración técnica se mostraron bloqueadores de radiofrecuencia, inhibidores de señal GPS y radares de detección en tiempo real.

Protección aérea en estadios y zonas de aficionados

De acuerdo con los responsables técnicos, el despliegue cubrirá tanto las sedes de partidos como las áreas de concentración de aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los sistemas serán integrados al plan general de seguridad y operarán de forma permanente durante los eventos.

“La principal amenaza que representa un dron volando sobre cualquier instalación —ya sea un estadio de fútbol o un evento en los fan fests— es que un dron no autorizado podría estar sobrevolando e intentar causar daño a la población civil. Por eso se utiliza este tipo de equipos, para detectarlo oportunamente y luego inhibirlo”, señaló el capitán segundo y ingeniero en comunicaciones y electrónica José Alfredo Lara Álvarez.

Añadió que habrá distintas configuraciones de despliegue: “Tenemos diferentes tipos de sistemas antidrones —semifijos y portátiles— que se van a integrar al plan de seguridad para proteger el espacio aéreo durante los distintos eventos que se llevarán a cabo durante el Mundial”.

Sobre la cobertura, precisó: “Las tres sedes —las tres sedes donde se celebrarán partidos— estarán protegidas, así como los lugares donde se llevarán a cabo los fan fests. En este tipo de sitios se va a instalar equipo tanto en configuración semifija como móvil. Va a estar operando todo el tiempo, brindando seguridad, y se va a establecer coordinación con personal de distintas instituciones y dependencias que estarán autorizadas para volar drones”.

