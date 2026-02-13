Noticias de hoy 13 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:42 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Noticias de hoy 13 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Caen detenciones 

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicó que las detenciones en la frontera con México bajaron 93% y que el flujo de fentanilo disminuyó 56%.

No frena al sarampión

El infectólogo Alejandro Macías reconoció que el uso de cubrebocas no evita al 100% el contagio de sarampión y descartó que el cierre de escuelas sea una medida eficaz.

Confirma ataque

A través de un comunicado, Pepe Aguilar confirmó un ataque cercano a su casa y al rancho de su hija, Angela, en Zacatecas.

Persiste contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En la final 

Así fue la participación del patinador mexicano, Donovan Carrillo, al presentar su programa libre con una mezcla de Elvis Presley, incluyendo el icónico tema “My way“.

Te recomendamos:

Conoce el sistema antidrones que blindará sedes del Mundial 2026 en México

Nacional

Conoce el sistema antidrones que blindará sedes del Mundial 2026 en México

Tragedia en Brasil: funcionario asesina a sus hijos y se suicida por una infidelidad de su esposa

Internacional

Tragedia en Brasil: funcionario asesina a sus hijos y se suicida por una infidelidad de su esposa

¡Al ritmo de Elvis! Donovan Carrillo deslumbra en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: video

Deportes

¡Al ritmo de Elvis! Donovan Carrillo deslumbra en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: video

Francia advierte, Trump aprieta: dos rutas frente a la crisis de natalidad 

Pamela Cerdeira

Francia advierte, Trump aprieta: dos rutas frente a la crisis de natalidad 

Etiquetas: ,