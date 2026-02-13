GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 13 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Caen detenciones

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicó que las detenciones en la frontera con México bajaron 93% y que el flujo de fentanilo disminuyó 56%.

No frena al sarampión

El infectólogo Alejandro Macías reconoció que el uso de cubrebocas no evita al 100% el contagio de sarampión y descartó que el cierre de escuelas sea una medida eficaz.

Confirma ataque

A través de un comunicado, Pepe Aguilar confirmó un ataque cercano a su casa y al rancho de su hija, Angela, en Zacatecas.

Persiste contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En la final

Así fue la participación del patinador mexicano, Donovan Carrillo, al presentar su programa libre con una mezcla de Elvis Presley, incluyendo el icónico tema “My way“.