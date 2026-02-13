Francia advierte, Trump aprieta: dos rutas frente a la crisis de natalidad 

GENERANDO AUDIO...

Pamela Cerdeira expone que Francia busca advertir a sus jóvenes sobre los riesgos de postergar la maternidad, en medio de tasas de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo, donde mueren más personas de las que nacen.

La preocupación no es exclusiva de ese país en Estados Unidos también se ha puesto el tema sobre la mesa, con figuras como Donald Trump y Elon Musk.

Cerdeira señala que, a diferencia de Francia, en Estados Unidos los recortes y la eliminación de programas de inclusión reducen la participación laboral de las mujeres, haciendo que quedarse en casa sea el camino más sencillo.

