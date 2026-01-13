Más recursos: asignan 889 millones de pesos para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas en México
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno federal destinará en 2026 más de 889 millones de pesos para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el país, recursos que llegarán directamente a las 32 entidades federativas para contratar personal especializado, adquirir equipo, mejorar búsquedas en campo y reforzar la identificación forense.
El dinero se ejercerá a través del Programa presupuestario U008 Subsidios, operado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y tiene como objetivo mejorar la capacidad real de respuesta en los estados, donde familiares y colectivos suelen enfrentar falta de personal, recursos y acompañamiento institucional.
¿Cuánto dinero se repartirá y cómo?
Del total aprobado:
- 646.1 millones de pesos se distribuirán directamente entre las Comisiones Locales de Búsqueda de los estados
- 53.3 millones de pesos (hasta 6%) se usarán para la operación, seguimiento y supervisión del programa
- El resto se canalizará vía subsidios y transferencias federales
Los recursos se entregarán en dos momentos durante 2026:
- Abril: 85% del monto autorizado
- Septiembre: 15% restante
¿Cuánto recibirá tu estado para búsqueda de personas desaparecidas?
Estos son los montos totales que recibirá cada Comisión Local de Búsqueda en 2026, de acuerdo con el DOF (suma de las ministraciones de abril y septiembre en millones de pesos):
- Aguascalientes: 8.9 millones
- Baja California: 32.4 millones
- Baja California Sur: 30.1 millones
- Campeche: 4.0 millones
- Chiapas: 18.4 millones
- Chihuahua: 9.7 millones
- Ciudad de México: 20.1 millones
- Coahuila: 30.2 millones
- Colima: 25.2 millones
- Durango: 21.7 millones
- Estado de México: 16.3 millones
- Guanajuato: 10.1 millones
- Guerrero: 29.4 millones
- Hidalgo: 21.6 millones
- Jalisco: 15.7 millones
- Michoacán: 33.1 millones
- Morelos: 31.0 millones
- Nayarit: 29.1 millones
- Nuevo León: 28.1 millones
- Oaxaca: 6.5 millones
- Puebla: 24.9 millones
- Querétaro: 4.9 millones
- Quintana Roo: 11.3 millones
- San Luis Potosí: 22.6 millones
- Sinaloa: 34.1 millones
- Sonora: 32.5 millones
- Tabasco: 8.2 millones
- Tamaulipas: 22.1 millones
- Tlaxcala: 8.8 millones
- Veracruz: 16.6 millones
- Yucatán: 2.1 millones
- Zacatecas: 34.6 millones
¿Para qué servirá el dinero en la búsqueda de personas desaparecidas?
El presupuesto permitirá:
- Contratar más personal especializado en búsqueda y atención a víctimas
- Comprar equipo, insumos y tecnología para búsquedas en campo
- Fortalecer laboratorios forenses, centros de identificación humana, gavetas, osarios y espacios de resguardo
- Capacitar a personal estatal y mejorar la coordinación entre autoridades
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos recursos buscan que las búsquedas de personas desaparecidas no se queden en el papel y tengan impacto directo en territorio.
¿Quiénes recibirán los recursos?
Las Comisiones Locales de Búsqueda de los 32 estados podrán acceder a los subsidios, siempre que:
- Presenten un proyecto claro de cómo usarán el dinero
- Firmen un convenio con la Comisión Nacional de Búsqueda
- Aporten recursos estatales como coparticipación
Todas deberán comprobar el gasto, rendir informes trimestrales y permitir auditorías federales y estatales.
Seguimiento y rendición de cuentas
Las entidades deberán entregar informes trimestrales sobre:
- En qué se gasta el dinero.
- Qué avances hay en las búsquedas.
- Qué resultados se obtienen.
Además, el programa de búsqueda de las personas desaparecidas será auditado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y los órganos estatales de control.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento