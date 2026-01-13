Más recursos: asignan 889 millones de pesos para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas en México

GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno federal destinará en 2026 más de 889 millones de pesos para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el país, recursos que llegarán directamente a las 32 entidades federativas para contratar personal especializado, adquirir equipo, mejorar búsquedas en campo y reforzar la identificación forense.

El dinero se ejercerá a través del Programa presupuestario U008 Subsidios, operado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y tiene como objetivo mejorar la capacidad real de respuesta en los estados, donde familiares y colectivos suelen enfrentar falta de personal, recursos y acompañamiento institucional.

¿Cuánto dinero se repartirá y cómo?

Del total aprobado:

646.1 millones de pesos se distribuirán directamente entre las Comisiones Locales de Búsqueda de los estados

se distribuirán directamente entre las de los estados 53.3 millones de pesos (hasta 6%) se usarán para la operación, seguimiento y supervisión del programa

(hasta 6%) se usarán para la operación, seguimiento y supervisión del programa El resto se canalizará vía subsidios y transferencias federales

Los recursos se entregarán en dos momentos durante 2026:

Abril: 85% del monto autorizado

85% del monto autorizado Septiembre: 15% restante

¿Cuánto recibirá tu estado para búsqueda de personas desaparecidas?

Estos son los montos totales que recibirá cada Comisión Local de Búsqueda en 2026, de acuerdo con el DOF (suma de las ministraciones de abril y septiembre en millones de pesos):

Aguascalientes: 8.9 millones

8.9 millones Baja California: 32.4 millones

32.4 millones Baja California Sur: 30.1 millones

30.1 millones Campeche: 4.0 millones

4.0 millones Chiapas: 18.4 millones

18.4 millones Chihuahua: 9.7 millones

9.7 millones Ciudad de México: 20.1 millones

20.1 millones Coahuila: 30.2 millones

30.2 millones Colima: 25.2 millones

25.2 millones Durango: 21.7 millones

21.7 millones Estado de México: 16.3 millones

16.3 millones Guanajuato: 10.1 millones

10.1 millones Guerrero: 29.4 millones

29.4 millones Hidalgo: 21.6 millones

21.6 millones Jalisco: 15.7 millones

15.7 millones Michoacán: 33.1 millones

33.1 millones Morelos: 31.0 millones

31.0 millones Nayarit: 29.1 millones

29.1 millones Nuevo León: 28.1 millones

28.1 millones Oaxaca: 6.5 millones

6.5 millones Puebla: 24.9 millones

24.9 millones Querétaro: 4.9 millones

4.9 millones Quintana Roo: 11.3 millones

11.3 millones San Luis Potosí: 22.6 millones

22.6 millones Sinaloa: 34.1 millones

34.1 millones Sonora: 32.5 millones

32.5 millones Tabasco: 8.2 millones

8.2 millones Tamaulipas: 22.1 millones

22.1 millones Tlaxcala: 8.8 millones

8.8 millones Veracruz: 16.6 millones

16.6 millones Yucatán: 2.1 millones

2.1 millones Zacatecas: 34.6 millones

¿Para qué servirá el dinero en la búsqueda de personas desaparecidas?

El presupuesto permitirá:

Contratar más personal especializado en búsqueda y atención a víctimas

en búsqueda y atención a víctimas Comprar equipo, insumos y tecnología para búsquedas en campo

para búsquedas en campo Fortalecer laboratorios forenses , centros de identificación humana, gavetas, osarios y espacios de resguardo

, centros de identificación humana, gavetas, osarios y espacios de resguardo Capacitar a personal estatal y mejorar la coordinación entre autoridades

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos recursos buscan que las búsquedas de personas desaparecidas no se queden en el papel y tengan impacto directo en territorio.

¿Quiénes recibirán los recursos?

Las Comisiones Locales de Búsqueda de los 32 estados podrán acceder a los subsidios, siempre que:

Presenten un proyecto claro de cómo usarán el dinero

de cómo usarán el dinero Firmen un convenio con la Comisión Nacional de Búsqueda

con la Comisión Nacional de Búsqueda Aporten recursos estatales como coparticipación

Todas deberán comprobar el gasto, rendir informes trimestrales y permitir auditorías federales y estatales.

Seguimiento y rendición de cuentas

Las entidades deberán entregar informes trimestrales sobre:

En qué se gasta el dinero.

Qué avances hay en las búsquedas.

Qué resultados se obtienen.

Además, el programa de búsqueda de las personas desaparecidas será auditado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y los órganos estatales de control.

