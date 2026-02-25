No hay clases el 27 de febrero en México por esta actividad oficial

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El viernes 27 de febrero de 2026 no hay clases en las escuelas públicas de educación básica en México porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene programada la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad contemplada en el calendario oficial del ciclo 2025-2026.

La suspensión aplica para preescolar, primaria y secundaria, ya que los docentes destinan esa jornada a reuniones internas de planeación y evaluación académica.

FOTO: Gobierno de México

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar?

El CTE se realiza el último viernes de cada mes, según lo establecido en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Durante esta sesión, maestras y maestros —incluidos docentes de Educación Física, Inglés, Educación Especial y asesores técnicos— analizan:

Avances en el aprendizaje del alumnado

Estrategias para mejorar lectura, escritura y matemáticas

Acciones para combatir el rezago educativo

Problemáticas específicas en cada plantel

Se trata de una jornada laboral para el personal docente, pero sin asistencia de estudiantes.

¿Es por los hechos de violencia recientes?

En días pasados, algunas entidades suspendieron clases de manera extraordinaria tras los hechos violentos registrados luego del operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, la suspensión del 27 de febrero es oficial y nacional, ya que está previamente marcada en el calendario escolar de la SEP y no está relacionada con situaciones de seguridad.

Próximo periodo sin clases

Además del CTE, el calendario contempla el periodo vacacional de Semana Santa, que será del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

El ciclo escolar 2025-2026 inició el 1 de septiembre de 2025 y concluirá el 15 de julio de 2026.

