Reclaman cuerpo del “Mencho”; FGR inicia proceso para entregar restos

Fotos: Cuartoscuro /Archivo

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una solicitud formal para la entrega de los restos mortales de Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, presentada por quien se identificó como representante jurídico de sus familiares.

De acuerdo con la dependencia, el documento fue presentado ante el Ministerio Público Federal, que ahora realiza los procedimientos protocolarios necesarios para poder formalizar la entrega del cuerpo.

En un boletín, la FGR precisó que se están agotando los trámites correspondientes antes de concretar la devolución de los restos del “Mencho” a sus familiares.

¿Qué ha informado la FGR sobre el caso?

En el mismo comunicado, la institución detalló que, tras los hechos ocurridos en Tapalpa, Jalisco, el Ministerio Público Federal formuló imputación contra Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos el domingo pasado, por su probable participación en delitos relacionados con la portación de armas y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa contra ambos, luego de que la Fiscalía presentó los datos de prueba para sustentar la solicitud de vinculación a proceso, detalló la dependencia.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que, al concluir la audiencia —realizada de manera remota—, los dos imputados fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR recordó que las personas señaladas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

