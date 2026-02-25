Qué dice la reforma laboral sobre el salario por reducción de la jornada semanal

GENERANDO AUDIO...

La jornada bajará de forma gradual. Foto: Cuartoscuro.

La reforma laboral, recién aprobada por la Cámara de Diputados, contempla la reducción de la jornada de trabajo semanal, toda vez que impide a patrones bajar el salario.

Durante la madrugada de este 25 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 469 votos la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a la insistencia de organizaciones civiles.

Las y los diputados avalaron la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales para el 2030.

Sin embargo, la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, no quiso modificar el dictamen para fijar dos días de descanso obligatorio a la semana.

¿Te bajarán el sueldo por el cambio de jornada?

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, señaló que “es falso que con la reforma bajen los ingresos”.

A través de un video difundido en sus redes sociales el 14 de febrero, indicó que la reforma laboral no contempla ningún cambio en el salario de las y los trabajadores. Ganarán lo mismo, sin importar que baje su jornada semanal.

“La propuesta que impulsa nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene un objetivo clarísimo, menos agotamiento, más tiempo de vida y no afectar a las personas trabajadoras”, subrayó.

¿Cómo bajará la jornada laboral?

La jornada laboral de 40 horas no aplicará de forma inmediata, sino que disminuirá de forma progresiva hasta quedar vigente para el 2030. Por ello, la jornada actual de 48 horas semanales seguirá vigente durante todo el 2026.

Las horas de trabajo disminuirán conforme al siguiente esquema:

2027: 46 horas de jornada semanal

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

La disminución se aplicará de forma gradual para que las empresas hagan los ajustes necesarios y no afectar su productividad.

Cada ajuste iniciará el 1 de enero de cada año, hasta completar el objetivo constitucional de 40 horas semanales.

La aprobación de la reforma laboral

Durante los primeros minutos de este 25 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que reduce paulatinamente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Tras horas de debate, las y los diputados mantuvieron el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, impidiendo así que haya dos días de descanso por ley.

Durante la discusión, la diputada de MC, Irais Virginia Reyes de la Torre, indicó que Morena, el PT y Partido Verde tenían los votos necesarios para modificar el dictamen y establecer dos días de descanso obligatorios.

Para la votación en lo particular, se presentaron 300 reservas y 100 oradores. Sin embargo, no hubo modificaciones.

Tras esta aprobación, la reforma laboral fue turnada a las 32 entidades. Se requiere el aval de al menos 17 estados para su entrada en vigor.

