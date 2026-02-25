Violencia en Jalisco y Guanajuato bajo la lupa tras la caída del líder del CJNG

GENERANDO AUDIO...

Autoridades refuerzan operativos en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abrió un nuevo escenario en materia de seguridad en estados como Jalisco y Guanajuato, entidades donde el grupo criminal ha tenido presencia histórica, según reportes oficiales federales.

Homicidios dolosos y delitos de alto impacto

Uno de los principales indicadores para medir el impacto inmediato es el número de homicidios dolosos, reportados mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tras la detención de líderes criminales, pueden registrarse dos escenarios: una disminución temporal por reacomodo interno o un incremento derivado de disputas entre células.

En Jalisco, donde el CJNG tuvo su origen, las autoridades estatales han mantenido operativos coordinados con fuerzas federales para prevenir repuntes en delitos de alto impacto. En Guanajuato, entidad que ha registrado en años recientes altas tasas de homicidio, el seguimiento se centra en la evolución semanal de carpetas de investigación por homicidio, extorsión y narcomenudeo.

Percepción de inseguridad y actividad económica

Otro indicador clave es la percepción de inseguridad, medida por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Cambios en la percepción ciudadana suelen reflejarse semanas después de hechos de alto impacto mediático.

Asimismo, cámaras empresariales y autoridades locales observan variables como cierres temporales de negocios, suspensión de actividades escolares o afectaciones al transporte público, factores que inciden en la dinámica social.

Operativos y presencia institucional

Tras la captura del líder del CJNG, autoridades federales y estatales reforzaron la presencia de la Guardia Nacional, Ejército y policías estatales en puntos estratégicos de Jalisco y Guanajuato. El objetivo, de acuerdo con comunicados oficiales, es evitar reacciones violentas y garantizar la estabilidad.

Sin embargo, el comportamiento de los indicadores deberá evaluarse en el corto y mediano plazo, ya que los efectos estructurales en organizaciones criminales suelen reflejarse gradualmente en estadísticas oficiales.

