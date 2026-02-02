Constancia de Situación Profesional: qué es y para qué sirve este nuevo documento digital

GENERANDO AUDIO...

Constancia de Situación Profesional sirve para profesionistas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó la Constancia de Situación Profesional (CSP), un documento para los profesionistas del país con el que se puede consultar, por ejemplo, el historial académico.

¿Qué es la Constancia de Situación Profesional?

De acuerdo con la SEP, la Constancia de Situación Profesional es un documento digital, gratuito y de consulta pública, que permite verificar información asociada a la cédula profesional y busca inhibir fraudes, así como la usurpación de profesiones.

La Constancia de Situación Profesional integra información como:

Cédula profesional

Colegiación

Microcredenciales

Certificados

Competencias transversales

Lo que, de acuerdo con la SEP, fortalece la seguridad y autenticidad en el ejercicio profesional y contribuye a reducir fraudes y falsificaciones.

¿Para qué sirve la Constancia de Situación Profesional?

El titular de la SEP, Mario Delgado, ha dicho que la Constancia de Situación Profesional funciona como un currículum profesional digital, utilizado por instituciones educativas, empleadores, organismos certificadores y dependencias gubernamentales para procesos de ingreso, promoción, acreditación de estudios y validación de perfiles profesionales.

Aunque autoridades destacaron que la Constancia de Situación Profesional no sustituye la cédula profesional, ni afecta su validez oficial, ya que las cédulas mantienen su carácter permanente como documento que acredita la formación profesional en México.

Además, destacaron que la constancia no es un documento obligatorio, pero amplía el reconocimiento oficial de las acciones de actualización profesional en entornos digitales y de mayor movilidad.

¿Dónde se puede descargar la Constancia de Situación Profesional?

La Constancia de Situación Profesional puede emitirse a través del sitio oficial cedulaprofesional.sep.gob.mx y permite una verificación ágil y transparente de la información profesional en trámites académicos, laborales y administrativos, tanto en el sector público como privado.

