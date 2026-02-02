Infonavit confirma descuentos y liberación de deudas con Borrón y Cuenta Nueva

GENERANDO AUDIO...

Borrón y Cuenta Nueva es un programa que ayuda a derechohabientes. Foto: Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) confirmó la aplicación de descuentos y liberación de deudas a través del programa Solución Integral, dirigido a personas con créditos hipotecarios que, tras años de reestructuraciones, se volvieron impagables por efectos de intereses, inflación y esquemas de actualización del saldo.

De acuerdo con información oficial, el programa busca regularizar créditos con adeudos vencidos, reducir el monto total de la deuda e incluso condonar el saldo restante una vez que el acreditado cumple con los pagos establecidos, con el objetivo de cerrar definitivamente créditos que se encontraban en una situación de arrastre financiero.

¿Qué es el programa Borrón y Cuenta Nueva del Infonavit?

Solución Integral es un esquema de apoyo del Infonavit enfocado en créditos hipotecarios con atrasos prolongados, principalmente aquellos otorgados bajo condiciones que provocaron incrementos constantes del saldo, aun cuando el acreditado realizaba pagos.

Según el Infonavit, el programa permite aplicar descuentos directos al saldo, establecer pagos accesibles y, al cumplirlos, eliminar por completo la deuda restante, lo que da por concluido el crédito.

¿Qué tipo de apoyos ofrece Borrón y Cuenta Nueva?

Con base en los lineamientos oficiales, el programa contempla:

Reducción del monto total de la deuda

Condonación del saldo restante tras cumplir con el esquema de pago

tras cumplir con el esquema de pago Regularización de créditos con atrasos

Eliminación de adeudos históricos que impedían cerrar el crédito

El Infonavit ha señalado que estos apoyos están dirigidos a evitar que los créditos continúen creciendo y se conviertan en pagos interminables para los trabajadores.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El Infonavit indica que no todos los créditos aplican de forma automática. El acceso depende de factores como:

Antigüedad del crédito

Nivel de atraso

Esquema bajo el cual fue otorgado

Situación actual del saldo y los pagos

La institución revisa cada caso y notifica directamente a los acreditados que pueden ser beneficiarios del programa.

¿Cómo saber si un crédito es elegible?

El Infonavit recomienda a los acreditados:

Consultar su situación en Mi Cuenta Infonavit

Revisar notificaciones oficiales del Instituto

Evitar intermediarios o gestores no autorizados

La dependencia ha reiterado que todos los trámites son personales y gratuitos, y que la información válida se difunde únicamente a través de sus canales oficiales.

Objetivo del programa

De acuerdo con el Infonavit, Borrón y Cuenta Nueva forma parte de una estrategia para corregir distorsiones históricas en los créditos, reducir la cartera vencida y brindar certeza jurídica y financiera a los trabajadores, permitiéndoles cerrar su deuda y regularizar su patrimonio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.